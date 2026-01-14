Salud de Entre Ríos refuerza recomendaciones para viajar en verano y prevenir enfermedades infecciosas
Con el inicio de la temporada estival y el incremento de los viajes dentro y fuera del país, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó una serie de recomendaciones clave para prevenir enfermedades infecciosas durante las vacaciones, con especial énfasis en la vacunación, el cuidado frente a enfermedades transmitidas por mosquitos y la consulta médica oportuna al regreso.
Desde la cartera sanitaria subrayaron que el período previo al viaje resulta fundamental para controlar y completar el carnet de vacunación, ya que la mayoría de las enfermedades infecciosas pueden prevenirse mediante vacunas. En ese sentido, se indicó que la planificación anticipada permite reducir riesgos y evitar complicaciones durante la estadía.
Una de las consultas más habituales en medicina del viajero está vinculada a la vacuna contra la fiebre amarilla. Al respecto, se recordó que desde mediados de agosto el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la aplicación gratuita quede restringida a la población que reside en zonas endémicas del país, como Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco, donde continúa siendo parte del calendario oficial. En el resto de las jurisdicciones, la vacuna debe adquirirse en farmacias, donde además se emite el certificado internacional requerido por algunos países para el ingreso.
En relación con Brasil, uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos, se aclaró que la vacuna contra la fiebre amarilla no es obligatoria para el ingreso, aunque sí está recomendada para viajeros desde los 9 meses de edad que visiten zonas como las playas de Santa Catarina y Río de Janeiro, o las Cataratas del Iguazú.
Durante la estadía, se aconseja extremar los cuidados para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada. En este marco, se recomienda evitar el consumo de agua no segura, hielo y alimentos crudos o de venta ambulante, priorizando alimentos bien cocidos y agua embotellada.
Asimismo, ante el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, chikungunya, zika y malaria, se insiste en adoptar medidas de protección personal, como el uso de ropa clara y de mangas largas, cubrir pies, utilizar mosquiteros y aplicar repelente adecuado a la edad, reforzando su colocación cada tres horas.
En paralelo, se recordó la importancia de mantener una hidratación constante, consumiendo abundante agua incluso sin sensación de sed y evitando bebidas azucaradas. También se aconseja el uso de gorros o sombreros, ropa liviana de colores claros y protector solar, que debe aplicarse al menos 30 minutos antes de la exposición y reaplicarse cada dos horas, o con mayor frecuencia tras el contacto con el agua o la transpiración.
Finalmente, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos señalaron que, tras el regreso de un viaje, ante la aparición de síntomas febriles, es fundamental consultar de manera temprana con un médico, a fin de evaluar el cuadro clínico y definir las conductas a seguir.