Salud de Entre Ríos refuerza recomendaciones para participar de forma segura en competencias deportivas exigentes
El Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a la población a extremar los cuidados y tomar conciencia sobre los riesgos asociados a actividades físicas de alta exigencia, como maratones, triatlones, carreras de aventura y otras competencias, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas incrementan el estrés sobre el organismo.
Si bien la actividad física es clave para una vida saludable, este tipo de eventos implica un esfuerzo intenso. Desde la cartera sanitaria indicaron que el riesgo de eventos cardíacos en estas competencias ronda el 2 por ciento. Aunque el porcentaje es bajo, remarcaron que alcanza para reforzar las medidas de prevención debido a la gravedad potencial de las consecuencias.
Advirtieron además que muchos de estos eventos son de inscripción libre y no siempre requieren experiencia previa en la disciplina. En ese marco, señalaron que realizar esfuerzos de alta exigencia sin entrenamiento regular aumenta de forma considerable el riesgo de complicaciones severas, incluida la muerte súbita. “Hacer deporte de manera aislada, intensa y sin preparación es un factor de riesgo que no debe subestimarse”, indicaron equipos de salud.
Por ello, enfatizaron la importancia de realizar un chequeo médico previo, que incluya análisis clínicos y estudios de funcionalidad cardíaca para detectar factores de riesgo que pueden no presentar síntomas. También recomendaron consultar al médico de cabecera para evaluar antecedentes personales y familiares y determinar la aptitud física.
Las recomendaciones comienzan durante las semanas de entrenamiento. Ante las altas temperaturas, se aconseja realizar actividad física antes de las 10 o después de las 18, evitando los horarios de mayor carga térmica. De no poder respetar esas franjas, sugieren suspender el entrenamiento para evitar deshidratación y golpes de calor.
La alimentación también es un aspecto central. Se aconseja no saltear comidas, asegurar un desayuno con hidratos de carbono y planificar las ingestas previas a la competencia. En los días anteriores, recomiendan una dieta equilibrada con alimentos de fácil digestión y contemplar una adecuada recuperación posterior.
Finalmente, desde el Ministerio subrayaron que la preparación responsable, la constancia en la actividad física, la hidratación, el respeto por los límites del cuerpo y el acompañamiento médico son pilares fundamentales para disfrutar del deporte de manera segura y reducir riesgos evitables.