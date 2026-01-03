Salud de Entre Ríos refuerza medidas de prevención para evitar ahogamientos en niños y adolescentes durante el verano
El ahogamiento constituye una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales en la infancia y la adolescencia. Frente al aumento de las temperaturas y la mayor concurrencia a piletas, arroyos y ríos, el Ministerio de Salud reiteró la necesidad de extremar las medidas de prevención, subrayando que la vigilancia adulta permanente es la herramienta más eficaz para evitar accidentes.
Desde la cartera sanitaria advirtieron que el ahogamiento puede producirse en pocos segundos, de manera silenciosa y con muy poca cantidad de agua, por lo que se insiste en una supervisión constante, atenta y sin distracciones, especialmente evitando el uso del teléfono celular cuando se cuida a niños cerca del agua.
Las recomendaciones difundidas se basan en lineamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, que remarcan la importancia de instalar barreras físicas para restringir el acceso a espacios con agua, como cercos perimetrales en piletas, y de utilizar elementos de protección adecuados, entre ellos chalecos salvavidas homologados.
De acuerdo con la edad, se recuerda que los lactantes dependen completamente del cuidado adulto, ya que el riesgo es alto incluso en recipientes con poca agua. En el caso de niños menores de cinco años, siempre debe haber una persona adulta responsable cuando estén en o cerca del agua. Para los adolescentes, se recomienda reforzar la educación sobre los riesgos, el uso de equipamiento adecuado, las condiciones del entorno y las consecuencias del consumo de alcohol u otras sustancias.
Desde el Área de Infancia de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil se detallaron cuidados específicos para piletas y aguas abiertas. En piletas, se aconseja contar con barreras de protección, cubrir las bocas de las bombas de succión, evitar juegos bruscos y no dejar juguetes flotando que puedan atraer a los más pequeños. También se recomienda no correr en los bordes y esperar al menos dos horas después de comer antes de ingresar al agua.
Para actividades recreativas o náuticas en ríos y lagunas, el uso de chaleco salvavidas es obligatorio. Además, se sugiere concurrir únicamente a playas y balnearios habilitados, con servicio de guardavidas y zonas delimitadas, respetando siempre las indicaciones del personal. No se aconseja la presencia de lactantes menores de 24 meses en embarcaciones pequeñas, debido al alto riesgo ante una emergencia.
Finalmente, las autoridades sanitarias destacaron la importancia de promover el aprendizaje de la natación acorde a la edad y de capacitar a las personas del entorno en maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP), como estrategias clave para prevenir ahogamientos y proteger la salud de niños y adolescentes durante la temporada estival.