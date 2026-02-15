Salud de Entre Ríos refuerza la detección temprana: más del 70% de los casos de cáncer infantil se cura con diagnóstico oportuno
Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordaron la importancia de que familias, cuidadores y personas adultas responsables estén atentos a señales de alerta en la salud de niñas, niños y adolescentes y realicen una consulta médica precoz. Con un diagnóstico oportuno, actualmente más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil logra curarse.
En la provincia, el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, es el único centro con capacidad resolutiva para abordar, de manera interdisciplinaria, el tratamiento de pacientes oncológicos pediátricos y adolescentes.
En el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, el jefe del Servicio de Oncohematología del establecimiento, Pedro Negri Aranguren, destacó que el nivel de curación de esta enfermedad alcanza entre el 70 y el 80 por ciento, pese al temor y la preocupación que genera el diagnóstico en el entorno afectivo de cada paciente. “Para poder lograr estos resultados es fundamental la derivación temprana, sin demorar la oportunidad del diagnóstico”, subrayó.
El especialista explicó que la detección suele iniciarse en el ámbito cotidiano. “Quienes conviven y acompañan diariamente a la niña o al niño son quienes primero advierten que algo no está bien. Nadie conoce mejor sus hábitos, su energía o su estado de ánimo que las personas que están a su cuidado. Un niño que jugaba y era alegre y comienza a mostrarse decaído, cansado o deja de jugar presenta una señal de alarma que merece atención”, señaló.
Entre los signos que requieren consulta pediátrica, mencionó la aparición de hematomas o moretones sin causa aparente, sangrados frecuentes, dolores óseos persistentes, bultos en alguna parte del cuerpo y fiebre prolongada sin motivo claro. Estos síntomas pueden conducir al diagnóstico de distintos tipos de cáncer.
El profesional remarcó que, si bien el cáncer infantil no puede prevenirse, sí puede detectarse a tiempo, lo que permite iniciar tratamientos oportunos con altas probabilidades de curación. Para ello, el hospital dispone de un equipo exclusivo de enfermería, médicos clínicos, hematólogos y oncólogos que brindan atención de alta complejidad. En casos que requieren procedimientos específicos, especialmente trasplantes, se trabaja de manera articulada con el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.
El Servicio de Hematología del hospital cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria como centro de referencia provincial, con avances sostenidos en diagnóstico y tratamiento. En particular, en los casos de leucemia aguda —que demandan terapias prolongadas— la expectativa de cura ha mejorado con el tiempo y actualmente se sitúa cerca del 80 por ciento.