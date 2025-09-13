Salud de Entre Ríos refuerza la campaña de vacunación obligatoria y gratuita
El Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsa la actualización del Calendario Nacional de Vacunación, obligatorio y gratuito en todo el país. La iniciativa busca reforzar la prevención de enfermedades y fortalecer la salud de la población, tanto en lo individual como en lo colectivo.
La importancia de la inmunización
El jefe de la División de Inmunizaciones, Claudio Niz, destacó la necesidad de aumentar las tasas de vacunación infantil en la provincia.
“No hay que perder de vista que, a principios de año, diferentes jurisdicciones del país volvieron a reportar casos de sarampión”, advirtió.
Agregó que, a nivel global, la caída en las coberturas de vacunación después de la pandemia de Covid-19 provocó una acumulación de personas susceptibles a enfermedades prevenibles.
En este contexto, la vacunación se reafirma como herramienta esencial de prevención, ya que mantener el carnet al día no solo protege a quien recibe las dosis, sino que también contribuye a la protección comunitaria mediante el efecto rebaño.
Registro digital y seguimiento
El carnet de vacunación se complementa con el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), donde cada dosis aplicada queda registrada de manera digital. Esto permite a las autoridades sanitarias identificar esquemas incompletos y obtener un panorama más preciso de la cobertura en la población.
Esquema por edades
La cartera sanitaria recordó la importancia de cumplir con cada etapa de vacunación, especialmente en los primeros años de vida:
- Recién nacidos: Vacuna BCG (tuberculosis) y Hepatitis B en las primeras 12 horas.
- Primer año de vida: Dosis contra neumococo, IPV, quíntuple, rotavirus, meningococo y antigripal.
- 15 a 18 meses: Refuerzos de quíntuple o pentavalente, antigripal y Fiebre Amarilla en zonas de riesgo.
- Edad escolar (nacidos en 2020): Poliomielitis (IPV), Triple Viral SRP (sarampión, rubéola y paperas), Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y coqueluche) y varicela.
- 11 años: Meningococo, Triple Bacteriana Acelular, Fiebre Amarilla (en zonas de riesgo) y una única dosis contra el VPH.
Mensaje central
La vacunación temprana y sostenida protege a los más vulnerables frente a infecciones graves y asegura la salud pública en la provincia.