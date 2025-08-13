Maran Suites & Towers

Salud de Entre Ríos refuerza la atención primaria con visitas a centros del departamento Concordia

Redacción | 13/08/2025 | Información General | No hay comentarios

Con el objetivo de acompañar y fortalecer a los equipos de salud, autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron recorridos por los centros de atención primaria Arturo Illia, de Colonia Roca; Emma de Schurlein, de Estación Yeruá; y el Centro Regional de Referencia (CRR) La Constitución, en Concordia.

La actividad fue encabezada por el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, y la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, marcando el cierre de una agenda que durante los últimos meses incluyó la presencia de autoridades provinciales en todos los hospitales y centros de salud del departamento Concordia.

Arosio destacó que estas visitas permiten diseñar acciones basadas en necesidades reales, respaldadas por estadísticas y criterios sanitarios. Además, resaltó que estar en el territorio junto a directivos y trabajadores genera un intercambio de experiencias y conocimientos que fortalece la labor diaria de los equipos de salud.

La funcionaria valoró también la coordinación con presidentes comunales e intendentes para optimizar las prestaciones sanitarias y adelantó que se evalúa la firma de convenios que respondan a las demandas planteadas por los equipos de salud y los gobiernos locales.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X