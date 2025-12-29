Salud de Entre Ríos reforzó en 2025 la promoción y las colectas de sangre en toda la provincia
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), fortaleció durante los últimos meses una agenda sostenida de promoción, colectas de sangre y acciones comunitarias, consolidando una presencia activa en todo el territorio entrerriano.
En ese marco, se intensificaron las acciones de promoción y donación voluntaria de sangre, con la realización de colectas externas en el marco del proyecto “Donar Sangre Nos Une +”, desarrolladas de manera articulada con Iafas y Grupo Iapser, lo que permitió acercar esta práctica solidaria a distintas localidades y organizaciones. Asimismo, el Programa participó de la iniciativa “Vamos a tu localidad”, a través del Colectivo de Salud Integral y Móvil, que facilita el acceso a zonas rurales o de difícil acceso.
De manera complementaria, el PPH sostuvo colectas diarias intramuros, garantizando la disponibilidad permanente de componentes sanguíneos para los servicios de los 15 hospitales a los que abastece. En paralelo, se desplegó una amplia agenda de talleres de concientización dirigidos a docentes de las distintas departamentales de la provincia, con el objetivo de fortalecer su rol como multiplicadores de la donación voluntaria y habitual.
Las acciones también incluyeron talleres con estudiantes secundarios y universitarios, promoviendo el vínculo con las juventudes y el acceso a información clave sobre donación, salud y solidaridad. Además, el Programa continuó recibiendo pasantes y desarrollando capacitaciones internas, impulsando la formación de nuevos profesionales y el trabajo interdisciplinario en la especialidad.
Durante el año se realizaron además colectas en plaza Mansilla, en Paraná, en el marco de las dos fechas más relevantes para la donación voluntaria: el 14 de junio, Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, y el 9 de noviembre, Día Nacional del Donante de Sangre.
Por otro lado, el 11 de diciembre se llevó adelante una colecta de sangre en Colonia Avellaneda, en adhesión a la campaña Latinoamérica Unida Dona Sangre (LUD), una iniciativa regional que convoca a distintos países a realizar colectas simultáneas para fortalecer la integración latinoamericana en torno a la salud, bajo el lema “Una red no se dibuja, se teje. La tejemos juntos, gota a gota”.
Todas estas iniciativas se inscriben en el objetivo central del Programa Provincial de Hemoterapia, orientado a promover la donación voluntaria, habitual y solidaria, garantizando el acceso equitativo a hemocomponentes en calidad y cantidad en cada punto de la provincia.