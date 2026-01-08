Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de sostener el descacharrizado para prevenir el dengue
Ante el pronóstico de precipitaciones en gran parte del territorio provincial, seguidas por jornadas de altas temperaturas, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó a la población que este escenario favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya. Por ese motivo, se reiteró la necesidad de sostener y profundizar las medidas preventivas para limitar la circulación del vector.
Desde la Dirección General de Epidemiología se remarcó que el mosquito se cría y reproduce dentro del ámbito domiciliario, en recipientes que acumulan agua, incluso en objetos pequeños como tapitas, macetas, baldes, bebederos de animales o canaletas. En ese sentido, se instó a la comunidad a revisar patios, jardines, terrazas y techos, y eliminar cualquier elemento que pueda transformarse en un criadero.
La cartera sanitaria subrayó que la descacharrización es la herramienta más efectiva para prevenir la propagación del mosquito. Entre las principales recomendaciones se incluyen descartar o vaciar recipientes en desuso como latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas y piletines; dar vuelta baldes, cambiar diariamente el agua de los bebederos de animales, reemplazar el agua de floreros por arena húmeda, limpiar canaletas y desagües, tapar tanques y desmalezar patios y terrenos.
El Aedes aegypti es un mosquito pequeño, de color negro con franjas blancas, que deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes con agua. Esos huevos pueden resistir más de un año en condiciones de sequía y, al entrar en contacto con el agua, eclosionan y dan origen a larvas que, en aproximadamente una semana, se convierten en mosquitos adultos.
Desde Salud también recordaron que el dengue no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, sino únicamente por la picadura del mosquito infectado, por lo que el compromiso individual resulta fundamental. Como medidas complementarias se aconseja el uso de repelente, la colocación de mosquiteros y el uso de ropa clara y de mangas largas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer, momentos de mayor actividad del mosquito.
Finalmente, se advirtió que ante la aparición de síntomas como fiebre alta (39° o más), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón o sangrado de encías y nariz, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para una evaluación oportuna.