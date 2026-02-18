Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de completar la vacunación antes del inicio de clases
Con el objetivo de garantizar un ingreso escolar seguro y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a las familias a completar el esquema de vacunación obligatorio en niños y adolescentes que comienzan una nueva etapa escolar.
De cara al inicio del ciclo lectivo en la provincia, la cartera sanitaria pidió revisar el carnet de vacunación y acercarse al hospital o centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes.
Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas, obligatorias y no requieren orden médica, y se encuentran disponibles en los efectores públicos de toda Entre Ríos.
Qué vacunas corresponden según la edad
Desde la División de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, precisaron el esquema correspondiente:
Niños nacidos en 2021 (5 años)
Deben recibir:
- Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas)
- Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y tos convulsa)
- IPV (Poliomielitis)
- Varicela
Niños nacidos en 2015 (11 años)
Corresponden las siguientes dosis:
- Triple Bacteriana Acelular
- Meningococo
- Virus del Papiloma Humano (VPH) — una dosis
Prevención individual y comunitaria
Desde la cartera sanitaria recordaron que las vacunas no solo protegen a quien las recibe, sino que también reducen la circulación de virus y bacterias, ayudando a prevenir brotes en el ámbito escolar.
Advirtieron además que los niños pueden cursar enfermedades sin presentar síntomas y, aun así, transmitirlas a otras personas, lo que refuerza la importancia de mantener los esquemas al día.
Asimismo, subrayaron que la vacunación en esta etapa es clave para sostener la efectividad de las dosis aplicadas en la primera infancia, ya sea mediante refuerzos, dosis únicas o el inicio de esquemas cuando corresponda.