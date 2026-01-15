Salud de Entre Ríos recibió 16 desfibriladores automáticos donados por el Iafas para reforzar la atención ante emergencias
El Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió este jueves un total de 16 desfibriladores externos automáticos (DEA), donados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), en el marco de una política de articulación interinstitucional destinada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de emergencia.
La entrega formal de los equipos fue realizada por el presidente del Iafas, Carlos Moyano, al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien participó del acto junto al director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS, Santiago Romero Ayala.
Durante el encuentro, del que también formaron parte Fabián Lossio, del Servicio Médico Laboral, y Carolina Molina, coordinadora de Responsabilidad Social del Iafas, el ministro Blanzaco remarcó la importancia de incorporar equipamiento esencial para la atención oportuna de eventos cardíacos, tanto en establecimientos de salud como en espacios públicos.
Respecto al origen de la iniciativa, se explicó que, a partir de la incorporación de nuevos DEA por parte del Iafas, se resolvió donar estos 16 dispositivos, que se encuentran dentro de su vida útil, a la cartera sanitaria, que ya tomó posesión de los mismos. En ese sentido, Blanzaco señaló que “el siguiente paso será acondicionar estos dispositivos mediante la adquisición de nuevos parches y baterías, lo que nos posibilitará ponerlos en funcionamiento en distintos efectores de salud”.
Asimismo, el ministro recordó que la incorporación de estos equipos se inscribe en una estrategia sostenida de adquisición y distribución de desfibriladores, considerados fundamentales para salvar vidas en situaciones de urgencia.
Por su parte, el titular del Iafas expresó: “Para nosotros es muy satisfactorio hacer este aporte al Ministerio de Salud. Ya venimos desarrollando diferentes acciones en conjunto, siempre pensando en contribuir en la atención sanitaria de los entrerrianos, así que cuando surgió esta posibilidad nos pusimos en contacto de inmediato para poner a disposición este equipamiento, que puede ser utilizado tanto por personal sanitario como por ciudadanos con un mínimo entrenamiento y que esperamos que contribuya a salvar vidas”.
Finalmente, se informó que parte de los DEA serán destinados a establecimientos de salud del interior de la provincia, con el objetivo de reforzar una infraestructura que requiere permanente renovación y actualización. De este modo, el trabajo conjunto entre organismos provinciales permite optimizar recursos y fortalecer la red de atención sanitaria en todo el territorio entrerriano.