Salud de Entre Ríos realizó un operativo de control en Santa Elena tras confirmarse un caso de sarampión
Un equipo interinstitucional de Salud llevó adelante este lunes un operativo de control epidemiológico en Santa Elena, departamento La Paz, luego de la confirmación de un caso de sarampión en la localidad. Las acciones incluyeron visitas domiciliarias, verificación de esquemas de vacunación, vacunación de bloqueo e investigación de la posible fuente de infección.
La jefa del Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Mónica Ilardo, explicó que se trabajó junto a equipos del Hospital Regional, el Centro Pediátrico y el Centro de Salud Nueva Esperanza, integrados por agentes sanitarios, vacunadores y bioquímicos. Desde el nivel central se sumó un equipo de la Dirección General de Epidemiología, compuesto por profesionales de Vigilancia, la Residencia de Epidemiología y la División Inmunizaciones.
Durante la jornada se repasaron las pautas para la detección temprana del sarampión, recordando que debe sospecharse ante fiebre y exantema, y que su notificación inmediata permite activar rápidamente las medidas de control, entre ellas la verificación del carné de vacunación y la identificación de contactos estrechos.
Posteriormente, el personal sanitario realizó visitas a todos los contactos identificados, buscando posibles casos sospechosos. También se efectuó una retrospectiva mediante el análisis de los registros de consultorios y guardia del día en que el caso confirmado asistió al Centro Pediátrico. Con esa información, los equipos contactan a quienes pudieron haber estado expuestos y harán seguimiento durante 28 días. Además, se tomarán muestras a personas que consultaron con fiebre y brotado, y se realizará diagnóstico diferencial en quienes presentaron síntomas en la última semana.
Ilardo remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación, recordando que hay dosis disponibles en todos los vacunatorios públicos. Subrayó que el sarampión es altamente contagioso y que los grupos de mayor riesgo son embarazadas, niños menores de un año y personas inmunocomprometidas.
Prevención
Según el Calendario Nacional de Vacunación, todas las personas desde el año de vida deben tener el esquema completo contra sarampión y rubéola.
- De 12 meses a 4 años: una dosis de triple viral.
- Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar dos dosis con componente contra sarampión y rubéola.
- Personal de salud: también debe acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso.
Ante un caso sospechoso, corresponde aplicar aislamiento respiratorio hasta siete días después del inicio del exantema, evitando su presencia en espacios públicos o instituciones para reducir la posibilidad de contagio.
En relación con el entorno del paciente, el protocolo incluye la búsqueda activa de contactos, la identificación de personas susceptibles —especialmente menores de un año o personas sin vacunación o con esquemas incompletos— y la vacunación inmediata de quienes no cuenten con las dosis indicadas.