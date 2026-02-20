Salud de Entre Ríos realizó mejoras eléctricas y proyecta nuevas obras en el Hospital de Sauce de Luna
Personal de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS del Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante trabajos eléctricos y de albañilería en el Hospital Crispín Velázquez, de Sauce de Luna. Las tareas se desarrollaron entre el 9 y el 13 de febrero y estuvieron orientadas a mejorar la seguridad y accesibilidad del establecimiento.
En ese marco, se retiró un tablero eléctrico obsoleto ubicado en el sector de enfermería y vacunatorio, cuyo acceso resultaba dificultoso por el almacenamiento de materiales. En su lugar, se instaló un nuevo tablero en la Sala de Espera, en el área de ingreso al hospital, con el objetivo de facilitar su mantenimiento y permitir una rápida intervención ante eventuales emergencias.
El tablero original fue reconvertido como terminal de paso y distribución, con reemplazo de bastidor y componentes para garantizar condiciones de seguridad adecuadas.
Las tareas fueron ejecutadas por personal del Departamento Conservación, dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales. La puesta en funcionamiento del nuevo equipo permitió detectar situaciones que requieren regularización en la red eléctrica, tales como fugas, empalmes deficientes y líneas sobrecargadas, lo que demanda el reemplazo integral del cableado del efector.
Asimismo, durante el relevamiento edilicio se identificaron sectores con humedad y filtraciones que serán intervenidos para asegurar el correcto desempeño de la nueva instalación eléctrica.
La directora del establecimiento, Norma González, destacó que las mejoras “reflejan el compromiso del Ministerio con la salud y el bienestar de la comunidad” y subrayó que impactan directamente en la calidad de atención de pacientes, familiares y del equipo de trabajo. Además, agradeció al director de Recursos Materiales, Santiago Romero Ayala, y a su equipo por la labor realizada.
Desde la Dirección General de Recursos Materiales adelantaron que las intervenciones continuarán en distintas etapas, en coordinación con el equipo directivo del nosocomio, con el objetivo de garantizar una atención segura y de calidad.