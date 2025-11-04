Salud de Entre Ríos realizó conversatorios en Concordia para fortalecer la prevención del suicidio y la salud mental
Con el eje puesto en la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, el Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante conversatorios destinados a docentes y fuerzas de seguridad de la ciudad de Concordia.
La iniciativa, impulsada por el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, dependiente de la Dirección General de Salud Mental, tiene como objetivo brindar herramientas de prevención y abordaje a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y a la comunidad en general en todo el territorio entrerriano.
El primer encuentro se desarrolló en la Escuela Secundaria y Superior N°1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós”, con la participación de más de 300 docentes de distintos niveles y áreas, en coordinación con la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia del Consejo General de Educación (CGE).
El segundo conversatorio estuvo destinado a unos 50 integrantes de la Gendarmería Nacional, con foco en herramientas de intervención y acompañamiento en situaciones de crisis.
La coordinadora del programa, Delfina Noé, destacó que en las jornadas se trabajó sobre mitos, señales de alerta, factores de riesgo y protección, así como en el acompañamiento en crisis y estrategias preventivas. “Buscamos habilitar el intercambio, la participación y la construcción territorial de estrategias de cuidado colectivo y comunitario”, remarcó.
Cada encuentro se adapta al público participante y funciona también como un espacio de diálogo abierto para consultas y dudas, fortaleciendo así la red de contención y cuidado en salud mental.