Salud de Entre Ríos realizará testeos gratuitos de VIH y sífilis en Gualeguay por el Día del Preservativo
En el marco del Día Internacional del Preservativo, que se conmemora cada 13 de febrero, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de la prevención y anunció que se llevarán adelante testeos voluntarios y gratuitos de VIH y sífilis durante el fin de semana de carnaval en Gualeguay.
Las jornadas se desarrollarán los días 14 y 15 de febrero en el Corsódromo (Avenida Presidente Arturo Illia y Belgrano), de 21 a 0 horas. Las pruebas serán confidenciales, gratuitas y no requieren preparación previa.
Día del preservativo y prevención
La fecha busca promover el uso del preservativo como método de protección, con una efectividad de hasta el 98 por ciento para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no intencionales, siempre que se utilice de forma correcta y en todas las relaciones sexuales. Además, se recuerda que es gratuito y puede solicitarse en centros de salud y hospitales.
Desde la cartera sanitaria provincial advirtieron que en los últimos años se observa una disminución en su uso, situación que genera preocupación entre los equipos de salud.
Para garantizar su efectividad, el preservativo debe utilizarse desde el inicio hasta el final de cada encuentro sexual —oral, vaginal o anal— y nunca debe reutilizarse.
Se recomienda emplear lubricantes a base de agua para evitar roturas y no usar productos oleosos que puedan dañar el látex. También es importante verificar la fecha de vencimiento, el estado del envase y abrirlo únicamente con los dedos.
Asimismo, puede adaptarse para confeccionar un campo de látex destinado a otras prácticas sexuales, cortando el aro de la base y luego a lo largo para formar un cuadrado que se coloca sobre la zona a proteger.
Finalmente, se recordó que, más allá de estas jornadas especiales, en hospitales y centros de salud de la provincia se pueden solicitar pruebas de detección de ITS, fortaleciendo así las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno.