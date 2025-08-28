Salud de Entre Ríos promueve el bienestar emocional de las madres durante la lactancia
El puerperio es una etapa de especial vulnerabilidad física y emocional para las mujeres, marcada por los profundos cambios que implica la llegada de un bebé. En este contexto, las exigencias sociales relacionadas con la maternidad y la lactancia materna pueden dificultar la construcción de la identidad materna.
En el Mes de la Lactancia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos subraya la importancia de brindar información oportuna durante el embarazo y generar entornos respetuosos que acompañen las decisiones de cada madre, destacando que la lactancia es un derecho y no una obligación.
Andrea Ramírez, psicóloga perinatal, explicó que la lactancia “no debe ser una imposición ni un mandato social para definir a la ‘buena madre’, sino una decisión libre y deseada que respete los tiempos y emociones de cada mujer”.
Durante la lactancia se activan las llamadas “hormonas del amor”, que ayudan a reducir el estrés, mejorar el ánimo y fortalecer la autoestima, favoreciendo además el vínculo con el bebé. Según Ramírez, “estas hormonas actúan sobre el cuerpo y el cerebro, promoviendo sentimientos de calma, confianza y protección hacia el recién nacido”.
No obstante, iniciar y sostener la lactancia puede presentar dificultades. “Requiere tiempo, información y un acompañamiento profesional adecuado para atravesar los obstáculos sin culpa ni frustración”, señaló la especialista. Advirtió que la presión social para amamantar puede generar ansiedad y sentimientos de fracaso, afectando la salud emocional de la madre.
Romper con la idea de que la lactancia es la única manera de construir un vínculo afectivo es fundamental. “El apego, la seguridad y el amor también se desarrollan mediante contacto, colecho, porteo y una alimentación respetuosa, incluso cuando no se amamanta”, añadió Ramírez.
Cuando se da desde el deseo, la lactancia puede actuar como factor protector frente a la depresión posparto. Sin embargo, la especialista recordó que la depresión depende de múltiples factores, como la historia personal, el contexto socioeconómico, el parto y la red de apoyo.