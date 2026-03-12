Salud de Entre Ríos promueve controles integrales para prevenir enfermedades renales
En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora cada segundo jueves de marzo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de la prevención y la detección temprana de la enfermedad renal crónica mediante controles médicos periódicos.
Desde la cartera sanitaria señalaron que los controles regulares de presión arterial y glucemia, junto con estudios simples de sangre y orina, permiten detectar a tiempo alteraciones en la función de los riñones. La enfermedad renal crónica se caracteriza por una pérdida progresiva de la capacidad de filtrado renal, lo que en etapas avanzadas puede provocar acumulación de líquidos y desechos en el organismo.
Si bien históricamente se la ha vinculado con factores de riesgo como la diabetes y la hipertensión, en los últimos años también se identificó la influencia de factores ambientales, entre ellos la contaminación del aire, el calor extremo —que favorece la deshidratación— y la calidad del agua.
Desde el área de Prevención de Enferencias Crónicas No Transmisibles de la Dirección de Estrategias Sanitarias se recomienda adoptar hábitos saludables como mantener una alimentación equilibrada y baja en sal, realizar actividad física de manera regular, controlar el peso, evitar el tabaquismo y descansar adecuadamente.
Asimismo, se destacó la importancia de realizar controles periódicos de glucemia, colesterol y presión arterial, y consultar al médico ante antecedentes familiares de enfermedad renal.
El integrante del Servicio de Nefrología del Hospital San Martín de Paraná, Cristian Ríos, explicó que también es fundamental evitar la automedicación y el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroides, además de mantener una adecuada hidratación a base de agua.
“Es importante prescindir de la utilización de medicamentos en forma indiscriminada o la automedicación frecuente con antiinflamatorios no esteroides y garantizar una correcta hidratación”, indicó el especialista.
Ríos agregó que las estrategias de prevención permiten evitar complicaciones futuras de la enfermedad renal, que en su estadio más avanzado puede requerir tratamientos como diálisis o trasplante.
Finalmente, el profesional remarcó que la detección del daño renal es sencilla, ya que puede identificarse mediante alteraciones en análisis de sangre y orina. En ese sentido, destacó como un dato positivo que se ha registrado un aumento en la derivación de pacientes en etapas más tempranas, lo que permite diagnosticar y abordar la enfermedad de forma interdisciplinaria junto a clínicos, cardiólogos, endocrinólogos y otros especialistas.