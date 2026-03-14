Salud de Entre Ríos promueve controles ginecológicos en el Día Mundial de la Endometriosis
En el contexto del Día Mundial de la Endometriosis, que se celebra cada 14 de marzo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a la población a no procrastinar en los controles ginecológicos y a consultar ante síntomas relacionados con esta enfermedad, que afecta a aproximadamente una de cada diez mujeres en edad reproductiva.
La endometriosis se manifiesta por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, pudiendo localizarse en órganos de la pelvis o, en menor frecuencia, en otras partes del cuerpo. Este tejido responde a las hormonas ováricas de manera similar al endometrio normal, lo que genera un proceso inflamatorio crónico que puede causar adherencias, alterar la anatomía de la zona afectada y comprometer el funcionamiento de los órganos involucrados.
El jefe del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de Paraná, Fabián Gómez, destacó que “entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor pelviano crónico, de más de seis meses de duración, el dolor durante la menstruación, el dolor en las relaciones sexuales y la subfertilidad o dificultades para lograr un embarazo”. Sin embargo, también advirtió que hay pacientes que pueden padecer la enfermedad sin presentar síntomas evidentes. “Cuando la sintomatología es intensa, puede afectar de manera considerable la vida cotidiana”, añadió.
Gómez explicó que la enfermedad generalmente no se manifiesta antes de la primera menstruación y suele diagnosticarse en mujeres en edad reproductiva, principalmente entre los 30 y 40 años, aunque puede ser identificada después de los 25 años y hasta la menopausia. Ante la aparición de síntomas, recomendó acudir al ginecólogo para una evaluación adecuada.
En cuanto a los estudios complementarios, se pueden solicitar ecografías, preferentemente transvaginales, que en algunos casos pueden indicar la presencia de lesiones, aunque no siempre muestran imágenes patológicas. La resonancia magnética también es útil en casos de sospecha clínica con ecografías normales y, en determinadas situaciones, se puede evaluar la necesidad de una intervención quirúrgica.
Respecto al diagnóstico, el médico indicó que la confirmación definitiva se realiza mediante la observación directa durante una intervención quirúrgica. En muchos casos, la enfermedad se detecta durante cirugías realizadas por otras razones, dado que no presenta síntomas únicos y puede confundirse con otras patologías, lo que retrasa su identificación.
Desde el Ministerio de Salud se reitera la relevancia de la detección temprana y se recuerda que, ante la sospecha de síntomas compatibles, las mujeres deben consultar con su ginecólogo.