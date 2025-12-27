Salud de Entre Ríos insta a extremar los cuidados de las personas mayores ante las altas temperaturas
Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos advirtieron sobre la necesidad de reforzar los cuidados frente a las altas temperaturas, con especial énfasis en las personas mayores, un grupo que presenta mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor debido a las características propias de la edad y a los efectos de determinadas medicaciones.
Desde la cartera sanitaria recordaron que uno de los ejes centrales de la prevención es la hidratación adecuada, recomendando el consumo regular de agua potable o mineral y, de manera opcional, pequeñas cantidades de jugos naturales. El objetivo diario es ingerir al menos 10 vasos de 200 mililitros de agua, aclarando que el mate y otras infusiones no sustituyen al agua, ya que poseen efecto diurético y favorecen la pérdida de líquidos.
Asimismo, se aconsejó evitar las bebidas deportivas con sales, dado que no son apropiadas para todas las personas mayores, especialmente para quienes reciben tratamientos antihipertensivos o antidiabéticos. Ante dudas sobre su consumo, se recomienda consultar previamente con el médico.
Entre las medidas preventivas también se incluye evitar la exposición solar entre las 10 y las 17, utilizar ropa clara, holgada y de algodón, protegerse con sombreros y protector solar, y mantener los ambientes frescos y ventilados. En relación a la alimentación, se sugiere evitar comidas abundantes y priorizar el consumo de frutas de estación, jugos naturales y gelatinas.
En el caso de las personas que toman medicación para la presión arterial, desde Salud señalaron que podría ser necesario un ajuste de dosis durante el verano, ya que el calor genera vasodilatación. Por ese motivo, se recomienda realizar los cambios de posición de forma gradual, controlar la presión con mayor frecuencia y consultar al médico ante descensos marcados.
Finalmente, se recordó que los síntomas de un golpe de calor pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, fiebre o rechazo de alimentos. Ante la aparición de estos signos, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, ofrecer líquidos y concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.