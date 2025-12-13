Salud de Entre Ríos garantiza mamografías a mujeres de Bovril con turnos, derivaciones y traslados coordinados
El Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha un operativo de coordinación de turnos, derivaciones y traslados para asegurar el acceso a mamografías de mujeres de Bovril, en el departamento La Paz, con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama en la provincia.
En una primera etapa, la Dirección General de Hospitales gestionó 20 turnos para la realización de estudios en el Hospital San Martín de Paraná. Sin embargo, ante el crecimiento de la demanda —con alrededor de 60 mujeres inscriptas— se resolvió ampliar las alternativas disponibles para garantizar la atención de todas las pacientes.
En ese marco, la Dirección General de Recursos Materiales organizó la logística necesaria y dispuso un minibús para trasladar al primer grupo de mujeres desde Bovril hasta el Hospital San Martín.
El director general de Hospitales, Mauro González, explicó que la iniciativa responde a la realidad de localidades que no cuentan con mamógrafo propio y se encuentran a varios kilómetros de los centros que sí disponen de ese equipamiento. “No solo estamos impulsando la digitalización, sino también acercando a las pacientes a los dispositivos para que puedan realizarse la mamografía de manera oportuna”, señaló.
Por su parte, la directora del Hospital San Miguel de Bovril, Gabriela Lescano, destacó que “es la primera vez que se implementa este sistema en la localidad” y subrayó que la cantidad de solicitudes superó ampliamente las expectativas iniciales. Frente a este escenario, se avanzó en nuevas gestiones para asegurar la cobertura total.
Para dar continuidad a la estrategia, se articuló con la directora del Hospital Dr. Francisco Castaldo de María Grande, Jaquelina Brondi, con el fin de programar estudios adicionales destinados a las mujeres que quedaron en lista de espera. En estos casos, se prevé solicitar la colaboración de la Municipalidad de Bovril para los traslados.
Además, desde el Ministerio se informó que se mantiene una articulación regional con los hospitales de Hernandarias, Cerrito, Hasenkamp, Viale y Seguí para la utilización del mamógrafo del Hospital de María Grande, mientras que las pacientes de Bovril y Viale continúan siendo derivadas al Hospital San Martín de Paraná.