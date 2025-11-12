Salud de Entre Ríos fortaleció la red de traslados con la entrega de cinco ambulancias en Concordia y Chajarí
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, y el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri, encabezaron la entrega de ambulancias en el Hospital Delicia Concepción Masvernat y en el Servicio de Emergencias 107 de Concordia. Más tarde, visitaron Chajarí para concretar la entrega de otra unidad al Hospital Santa Rosa.
La actividad comenzó en la capital del citrus, donde se presentaron dos ambulancias de alta complejidad para adultos y una para neonatología y pediatría, destinadas a reforzar la red de traslados interhospitalarios de pacientes críticos del Hospital Masvernat.
Posteriormente, en la base de la Red de Emergencias 107, el ministro Blanzaco destacó la importancia del aporte:
“Estos vehículos forman parte de las 20 ambulancias donadas por la delegación argentina de la CTM al Estado entrerriano. Desde Salud estamos más que agradecidos, porque es un aporte sumamente importante. Si bien siempre apuntamos a mantener una flota actualizada, las condiciones económicas y las necesidades emergentes hacen que sea muy difícil concretar compras de este volumen”.
El funcionario resaltó además el trabajo articulado entre provincia y municipio en Concordia, y valoró el reacondicionamiento de una unidad como vehículo multipropósito que podrá utilizarse para triage, vacunación, extracción de sangre y atención en territorio.
Por su parte, Alejandro Daneri, titular de la CTM, expresó:
“Las ciudades crecen, las demandas crecen, y hay que adaptarse rápido. Es una satisfacción poder colaborar y trabajar junto al equipo, con el apoyo del gobernador, en beneficio de los entes regionales”.
El responsable del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) Entre Ríos, Diego Sauré, explicó que se presentó además la primera unidad de triage de la provincia, que tendrá base en Concordia pero estará disponible para todo el territorio entrerriano:
“Ya está funcionando, incluso fue utilizada la semana pasada antes de esta inauguración oficial, y la idea es seguir empleándola donde sea necesario”.
En Chajarí, el ministro Blanzaco remarcó la relevancia de la renovación progresiva del parque automotor sanitario, al señalar que “casi la mitad de las ambulancias de la provincia tiene más de diez años”. La nueva ambulancia de mediana complejidad entregada al Hospital Santa Rosa forma parte del plan conjunto entre la CTM y el área de Emergencias para fortalecer la capacidad de respuesta en la región.
En representación del hospital, el coordinador de Guardia, Matías Delgado, agradeció al Gobierno provincial, a la CTM y a la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Pierini, por el apoyo constante en situaciones de emergencia. También reconoció el compromiso del equipo de enfermeros y choferes del servicio de ambulancias.
La actividad contó con la participación del intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, y autoridades locales del sistema sanitario.