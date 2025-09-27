Salud de Entre Ríos extiende hasta el 31 de octubre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio
El Ministerio de Salud de Entre Ríos anunció la extensión de la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) hasta el 31 de octubre, con aplicación en todo el territorio provincial. La inmunización está destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de reforzar la protección de los recién nacidos frente a las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), principal causa de internación en lactantes a nivel global.
La vacunación en embarazadas es fundamental porque los anticuerpos generados se transmiten al bebé a través de la placenta y la lactancia, lo que brinda protección durante los primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad frente a complicaciones.
Con esta medida, la cartera sanitaria busca garantizar el acceso equitativo a la inmunización, reducir hospitalizaciones y cuadros graves asociados al VSR, y disminuir el impacto en el sistema de salud.
El VSR provoca cada año alrededor de 30 millones de episodios de IRAB y más de 50.000 muertes en niños menores de cinco años en el mundo.
Cabe recordar que la vacuna bivalente RS-VpreF fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2023, de forma gratuita y obligatoria. Se aplica en una dosis única durante el embarazo, entre las semanas 32 y 36, coincidiendo con la temporada de mayor circulación viral definida por la vigilancia epidemiológica.