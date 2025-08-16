Salud de Entre Ríos destacó la importancia de las postas fijas de donación de sangre
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), informó cómo funcionan las 13 postas fijas de extracción que integran la Red Provincial de Hemoterapia. Estas unidades operan en hospitales de toda la provincia y garantizan calidad, seguridad y trazabilidad en cada etapa del proceso de donación.
La sangre es un recurso irreemplazable e imposible de fabricar, por lo que la provincia trabaja de manera permanente junto a bancos y postas para facilitar el acceso de la comunidad a la donación y asegurar su disponibilidad para múltiples tratamientos e intervenciones médicas.
En los hospitales habilitados, los Servicios de Transfusión realizan tanto la extracción a los donantes como las transfusiones a los pacientes. Las unidades recolectadas se envían a bancos de sangre de referencia para su análisis, y luego los componentes procesados se devuelven a la unidad para concretar la transfusión, siempre bajo la supervisión del PPH.
Mejoras en la red provincial
El sistema se encuentra en constante expansión y modernización, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones y mayor accesibilidad. En julio, el Hospital Santa Rosa de Chajarí inauguró la remodelación de su posta fija, con un espacio exclusivo para la recepción de donantes y nuevo equipamiento, entre ellos un agitador automático y una centrífuga adquirida con aportes comunitarios. Las unidades extraídas allí son procesadas en el Hospital Masvernat de Concordia, su centro de referencia.
En tanto, en mayo se sumó la posta del Hospital de la Baxada “Doctora Teresa Ratto” de Paraná, convirtiéndose en la número 13 de la red.
Postas de extracción en la provincia
- Hospital Santa Rosa, Villaguay – 03455 421311
- Hospital San José, Diamante – 0343 4981300
- Hospital San Benjamín, Colón – 03447 421444
- Hospital 9 de Julio, La Paz – 03437 423767
- Hospital Nuestra Señora del Luján, General Ramírez – 0343 4901060
- Hospital San Blas, Nogoyá – 03435 15-421004
- Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Basavilbaso – 03445 481281
- Hospital San Roque, Rosario del Tala – 03445 421977
- Hospital Fermín Salaberry, Victoria – 03436 421563 / 422415
- Hospital De la Baxada “Doctora Teresa Ratto”, Paraná – 0343 4075580
- Hospital Santa Rosa, Chajarí – 03456 210080
- Hospital San José, Federación – 03456 48111 / 481290
- Hospital Justo José de Urquiza, Federal – 03454 421792 / 421791
Bancos de sangre de referencia
- Programa Provincial de Hemoterapia, Hospital San Martín, Paraná – 0343 4234545 int. 267
- Banco de Sangre Hospital Materno Infantil San Roque, Paraná – 0343 4230460 int. 219
- Banco de Sangre Delicia Concepción Masvernat, Concordia – 0345 4251135
- Banco de Sangre Centenario, Gualeguaychú – 03446 428034
- Banco de Sangre Justo José de Urquiza, Concepción del Uruguay – 03442 443901