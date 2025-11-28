Salud de Entre Ríos desplegó un operativo territorial en Villa Paranacito para garantizar atención integral
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó este jueves el inicio de dos jornadas intensivas de abordaje territorial en Villa Paranacito y zonas cercanas, en el departamento Islas del Ibicuy, con el objetivo de acercar atención médica, odontológica y de vacunación a niños y adultos, reforzando la presencia del sistema sanitario provincial en comunidades de difícil acceso.
Durante el primer día, Blanzaco, acompañado por los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio, visitó las escuelas NEP N° 7 Juan Bautista Alberdi y N° 23 Francisco Ramírez, donde se realizaron controles, consultas, revisiones odontológicas y actualización de calendarios de vacunación. Además, se instaló una Unidad de Triage móvil frente al hospital local, supervisada por el director general de Emergencias, Diego Sauré, lo que permitió agilizar la atención.
El operativo se lleva adelante en articulación con el Hospital Paranacito, cuyo equipo —integrado por la directora María del Mar Solari Gatti, la odontóloga Sabrina Kirpach y el supervisor de agentes sanitarios Ariel Nievas— acompaña las recorridas en un territorio donde la geografía insular complica los traslados y el acceso a centros urbanos.
En este contexto, Blanzaco destacó: “La accesibilidad a la salud no puede depender de la distancia que la gente tiene que recorrer, sino de nuestro compromiso de llegar a cada rincón de la provincia”. Subrayó además que en zonas isleñas estas acciones permiten dialogar con vecinos, docentes y equipos locales para ajustar las intervenciones a las necesidades reales.
A lo largo de la jornada, los equipos realizaron un relevamiento sanitario, atendieron las demandas más urgentes y reforzaron las estrategias de prevención y atención primaria. Este viernes, el operativo continuará en las escuelas NEP N° 14 Fray Mocho, N° 20 Ricardo Monner Sanz y la secundaria N° 5 José Artigas, con nuevas instancias de atención médica, odontológica y vacunación.
Finalmente, Blanzaco señaló que “más allá de las dificultades del territorio, estar presentes fortalece el vínculo con la comunidad y garantiza que la salud llegue a quienes más lo necesitan”. La labor conjunta con hospitales, escuelas e instituciones reafirma el compromiso provincial de asegurar una atención integral, cercana y accesible para todos los habitantes de Entre Ríos.