Salud de Entre Ríos avanza con controles integrales en escuelas primarias de Islas del Ibicuy
La provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha una serie de operativos sanitarios destinados a estudiantes de nivel primario en el departamento Islas del Ibicuy. El primero de ellos se desarrolló en la Escuela Nº 31 Gabriela Mistral, ubicada en Puerto Constanza.
Un equipo interdisciplinario integrado por pediatras, odontólogos, enfermeros y agentes sanitarios, bajo la coordinación de Nadia Prelat del Centro de Atención Primaria de la Salud Carlos Loureiro, realizó controles a 32 alumnos. Durante la jornada se evaluaron peso y talla, se revisaron los carnets de vacunación y se efectuaron controles de salud bucal.
Desde la cartera sanitaria destacaron que estos operativos escolares buscan reforzar el seguimiento de la salud infantil, garantizar controles periódicos y fortalecer la prevención.
Como parte de esta estrategia, el próximo operativo se llevará a cabo en la Escuela Nº 19 Ángel Elías, en el paraje Sagastume, donde serán evaluados 62 estudiantes, con la participación del mismo equipo de profesionales.