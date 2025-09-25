Salud de Entre Ríos advierte sobre la compra ilegal de anteojos y refuerza controles junto a ópticos
El Ministerio de Salud de Entre Ríos reiteró la importancia de que los anteojos graduados solo se adquieran en ópticas habilitadas y bajo prescripción médica. La cartera sanitaria, junto con la Asociación de Ópticos de Entre Ríos (Aoper), alertó que acceder a lentes sin el control de un profesional puede derivar en graves daños visuales.
Desde la cartera se recordó que la evaluación oftalmológica y la prescripción de recetas de anteojos son actos médicos que no pueden ser realizados por personas sin matrícula habilitante. Además, remarcaron que la comercialización de lentes fuera de ópticas autorizadas constituye una práctica ilegal, contemplada en la Ley Provincial Nº 9.068, que prohíbe la venta ambulante, callejera o en comercios no registrados.
Riesgos para la salud visual
La advertencia cobra relevancia debido a la proliferación de lentes pre-graduados en el mercado informal. Según explicaron, este tipo de productos no contemplan enfermedades asintomáticas como el glaucoma o la retinopatía diabética, principales causas de ceguera prevenible. En muchos casos, el retraso en el diagnóstico genera que los pacientes lleguen al consultorio con cuadros avanzados y de difícil reversión.
Compromiso con los municipios
Finalmente, Salud instó a los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia a reforzar los controles en sus jurisdicciones, con el fin de prevenir la venta ilegal de lentes y garantizar que la población acceda únicamente a ópticas habilitadas.