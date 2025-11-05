Salud de Entre Ríos advierte sobre intentos de estafa por falsas campañas de vacunación contra el dengue
El Ministerio de Salud de Entre Ríos alertó sobre nuevos intentos de engaño registrados en los últimos días. La modalidad consiste en llamadas telefónicas en las que se informa sobre una supuesta campaña de vacunación contra el dengue, para luego solicitar a las personas la descarga de una aplicación en el celular. Desde la cartera sanitaria aclararon que no se está implementando ninguna estrategia de inoculación de ese tipo y que no se solicita información personal por esa vía.
Con la llegada de los días húmedos y las altas temperaturas propias de la primavera, aumenta la presencia de insectos y, con ello, la preocupación por el dengue. En este contexto, el Ministerio recordó que se encuentra vigente el relanzamiento de la campaña “Misión Dengue”, junto con capacitaciones destinadas a los municipios para promover un trabajo intersectorial en la prevención de la enfermedad.
Desde Salud se reiteró la importancia de mantener las medidas de cuidado, especialmente la descacharrización y limpieza de patios y espacios al aire libre, para eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Asimismo, se enfatizó que no existe actualmente ninguna campaña oficial de vacunación contra el dengue y que los vecinos deben desconfiar de llamados, mensajes o pedidos de datos personales relacionados con ese tema.
Ante cualquier duda o consulta, los entrerrianos pueden acercarse al centro de salud u hospital más cercano o comunicarse a través de las vías oficiales del Ministerio de Salud de Entre Ríos.