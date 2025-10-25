Salud de Entre Ríos advierte sobre el dengue tras lluvias: medidas preventivas para evitar el mosquito Aedes aegypti
El Ministerio de Salud de la provincia instó a la población a mantener medidas preventivas frente al mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, zika y chikungunya, especialmente tras las recientes lluvias y el aumento de la humedad en el territorio provincial.
Medidas de prevención ante el dengue
Desde la Dirección General de Epidemiología, se recordó que este mosquito se reproduce en agua estancada, incluso en recipientes pequeños como tapitas, macetas, baldes o piletas. Por ello, es fundamental revisar patios, jardines, terrazas y techos, eliminando cualquier elemento que pueda acumular agua tras las precipitaciones.
El compromiso individual es clave, ya que el dengue no se transmite de persona a persona, sino únicamente por la picadura del mosquito infectado. Los criaderos más frecuentes incluyen latas, botellas, bebederos de animales y llantas en desuso.
Recomendaciones generales
- Utilizar repelentes al aire libre.
- Colocar mosquiteros en ventanas y puertas.
- Usar ropa protectora durante las horas de mayor actividad del mosquito, entre media mañana y el anochecer.
- Limpiar canaletas, rejillas y cortar el pasto para reducir criaderos potenciales.
Atención ante síntomas
Se aconseja acudir inmediatamente al centro de salud más cercano ante síntomas como:
- Fiebre alta
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares o articulares
- Erupciones en la piel
- Náuseas o vómitos
Un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones asociadas al dengue.