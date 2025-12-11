Salud cerró el año con directores de centros de atención primaria y anunció receta digital y más telemedicina
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezó este jueves en Paraná la reunión final del ciclo 2024 con directores de los centros de atención primaria y de los centros regionales de referencia de toda la provincia. El encuentro permitió realizar un balance de gestión y avanzar en la planificación sanitaria para 2026.
La jornada se desarrolló en el salón del Consejo General de Educación (CGE), donde equipos técnicos de las direcciones generales de Administración, Epidemiología y Recursos Humanos, junto con las áreas de Calidad y Estrategias Sanitarias, expusieron sobre los principales ejes trabajados en el año, la planificación de licencias y la articulación con programas específicos.
Durante la apertura, Blanzaco remarcó el papel central del primer nivel de atención como base del sistema: “La atención primaria es un pilar fundamental y uno de los ejes centrales de nuestra gestión”, afirmó. Sostuvo también que el Ministerio está acompañando a cada localidad para fortalecer el trabajo territorial y consolidar la puerta de entrada al sistema de salud.
El ministro anunció además que a partir de enero comenzará a implementarse la receta digital con validación en farmacias externas, y adelantó avances en herramientas de telemedicina para facilitar consultas con especialistas y reducir traslados evitables. También confirmó que en las próximas semanas se realizará una reunión virtual para compartir un protocolo actualizado sobre anafilaxia, tras registrarse cinco fallecimientos este año por esa causa.
Por su parte, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó la importancia del trabajo articulado entre equipos y territorios. “Para lograr una buena gestión sanitaria debemos funcionar como un engranaje: cuando uno falla, falla todo el sistema”, enfatizó. Señaló que, aunque las modalidades de trabajo varían según cada comunidad, el objetivo común debe ser priorizar la calidad de la atención.
En el cierre, se entregaron certificados de reconocimiento a equipos de centros de salud que participaron del Proceso Priorizado de Mejora de la Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria. Fueron distinguidos los centros Juan Baggio, 7 de Noviembre, Doctor Bartolomé Giacomotti, Doctor Diego Paroissien, Ambrosetti, Doctor Marcelo Marelli, Teresa Schreiner, Doctor Juan J. Elberg, Estanislao Zeballos, El Charrúa, F. Juan H. Ghiano, Doctor Esteban Maradona, Enfermero Mostafá Alúl, Humberto D’Angelo, Luis Gianotti, Hermana Catalina y Malvinas Argentinas.
También recibieron reconocimiento los centros regionales de referencia (CRR): Gerardo Domagk, Selig Goldin, Cecilia Grierson, Teniente 1º Ibáñez, Puerto Viejo, Doctor Samuel Margasín, Las Montoneras, Umberto Illia, Arturo Meroi, Manuel Belgrano, Doctor Rubén Ghiggi, Eva Perón, La Bianca, Doctor Gregorio Pucheta, Doctor Germán Rico, Jorge Newbery, Colonia Avellaneda y 17 de Octubre.