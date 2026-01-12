Salud capacitó a más de 150 profesionales en la implementación plena de la receta electrónica en Entre Ríos
Más de 150 profesionales de la salud, entre directivos y referentes de hospitales y centros de atención primaria, participaron de una nueva instancia de formación sobre receta electrónica, en el marco de su implementación plena en la provincia desde el 1 de enero.
La capacitación se desarrolló el viernes pasado y fue la primera del año destinada a responsables y referentes de establecimientos públicos. En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en la emisión de recetas electrónicas a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader), herramienta oficial utilizada en el sistema sanitario provincial.
La implementación de la receta electrónica se encuentra respaldada por la Ley Nacional Nº 27.553, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial Nº 10.977, luego de un período de transición en el que convivieron las recetas en formato papel y digital.
Desde el Ministerio de Salud se destacó que el Sader fue creado y desarrollado por programadores del propio organismo, lo que permite adaptar sus funciones a las necesidades concretas de los equipos de salud. Además, el sistema incorpora un instrumento oficial de identificación de medicamentos, que facilitará la interoperabilidad y permitirá unificar criterios de prescripción en toda la provincia.
Durante la jornada se profundizó en el marco general de la receta electrónica, el uso específico del Sistema Sader, la unificación de criterios de prescripción y validación, el cumplimiento de la normativa vigente y los aspectos vinculados a la seguridad del paciente.
La receta electrónica cuenta con plena validez legal y se constituye como el medio obligatorio de prescripción, siempre que se utilicen plataformas habilitadas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, como Sader. En todos los casos, es requisito que el profesional consignе el diagnóstico correspondiente y detalle si el paciente posee cobertura pública o de obra social.
Desde la cartera sanitaria señalaron que este proceso de capacitación se viene desarrollando desde hace casi dos años, con el objetivo de ordenar, unificar y modernizar la prescripción médica, y avanzar de manera sostenida en la digitalización del sistema de salud en Entre Ríos.