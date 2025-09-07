Sala Expandida presenta un taller de fotografía creativa en Paraná
El próximo jueves 18 de septiembre, a las 18, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, se realizará el taller “Imágenes que cuentan”, a cargo de la fotógrafa entrerriana Victoria Yani. La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia, es de acceso libre y gratuito y forma parte de una nueva instancia de Sala Expandida, en el marco de la muestra Retrato de cartas.
Una experiencia para contar historias con imágenes
El taller tendrá una duración aproximada de dos horas y está dirigido a todas las personas interesadas en la fotografía. Los materiales requeridos son una cámara fotográfica o teléfono celular y objetos simbólicos como telas, libros, luces, máscaras, accesorios o cartas.
La propuesta incluye una charla inicial sobre la fotografía de retrato como herramienta para narrar emociones, un espacio práctico con tomas experimentales que explorarán encuadres y luz con modelo en vivo, y un cierre con reflexión colectiva sobre las imágenes realizadas.
Los interesados deben inscribirse previamente al 343 429-1673.
Sala Expandida y la muestra “Retrato de cartas”
Sala Expandida es un espacio que reúne a artistas entrerrianos que exhiben obras con distintos formatos: bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. La muestra Retrato de cartas se puede visitar de lunes a sábado en la Casa de la Cultura (Carbó 194, Paraná), de 7 a 13 por la mañana, desde las 17 por la tarde, y los sábados durante las actividades programadas.
Sobre la muestra, Victoria Yani explicó: “Cada retrato es un espejo, a veces una puerta hacia aquello que intuimos. Me inspiré en las cartas de tarot, no como oráculo ni predicción, sino como símbolos cargados de historias y emociones”.
Las obras dialogan con arquetipos como la fuerza, la templanza, el mago, el ermitaño, la emperatriz, la sacerdotisa, el diablo, la estrella, el mundo, el colgado y el juicio. “Cada rostro es un fragmento de esos universos, pero también un viaje íntimo donde lo personal se vuelve colectivo y lo visual se transforma en relato”, agregó la fotógrafa.