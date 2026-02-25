Sadop rechazó la oferta salarial y anunció paro docente el 2 de marzo
La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, confirmó el rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial y anunció un paro de actividades para el lunes 2 de marzo, en el marco de una medida nacional del gremio.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Frank sostuvo que la oferta “no era lo que estábamos esperando” y cuestionó tanto el monto como la modalidad de pago. “Muchos de nuestros compañeros trabajan en dos o tres escuelas para llegar a un salario digno (…) y recibir esta propuesta por agente no era lo que estábamos esperando. Además, al no ser remunerativa ni bonificable, no impacta en el aporte de la obra social, no impacta en el aporte de la Caja de Jubilaciones, y esto a largo plazo para el docente también es negativo”, afirmó.
La dirigente remarcó que el carácter no remunerativo y no bonificable de la suma implica que “es una cifra en negro y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir percibiendo estos montos en negro”. Además, cuestionó que el pago sea “por agente”, sin contemplar la cantidad de horas cátedra o turnos trabajados, lo que —según indicó— lo vuelve “insignificante”.
“Venimos con salarios muy bajos desde hace mucho tiempo y necesitamos una recomposición que sea real”, expresó. Describió además la situación de muchas docentes —“un 80% del gremio somos mujeres”— que deben trabajar en varias instituciones para alcanzar la canasta básica, dejando a sus hijos al cuidado de familiares.
Frank manifestó que esperan una nueva convocatoria del gobierno para mejorar la oferta, aunque lamentó que la discusión se dé a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Recordó que el 19 de febrero participaron de un congreso nacional del gremio en Buenos Aires y que allí se resolvió el paro nacional del 2 de marzo, en reclamo de la apertura de la paritaria nacional docente y en rechazo a reformas laborales, educativas y previsionales.
Despidos y precariedad
La titular de Sadop advirtió sobre despidos comunicados por mail y situaciones de suplentes que no son convocados nuevamente tras adherir a medidas de fuerza. Señaló que, al tratarse de empleo privado, existe una mayor fragilidad laboral.
“Tenemos un empleador privado que generalmente son escuelas confesionales, la iglesia, clubes o comisiones vecinales, y ese empleador ejerce una presión sobre los trabajadores”, afirmó. Explicó que la falta de estabilidad impacta en los niveles de adhesión a los paros, ya que muchos docentes temen perder su puesto.
Mencionó como ejemplo el caso de un docente de Concepción del Uruguay con 10 años de antigüedad a quien se le comunicó el cese por correo electrónico, y situaciones similares en Victoria. También alertó sobre el impacto de la baja natalidad, que provoca cierre de cursos y pérdida de cargos.
Pluriempleo y crisis
Frank sostuvo que durante el último año creció la cantidad de docentes que complementan sus ingresos con emprendimientos o trabajos en aplicaciones de transporte. “Es preocupante cuando hablamos de calidad educativa, porque el docente necesita tiempo para planificar y estar con su familia”, expresó.
Respecto a la reforma laboral, aseguró que afecta de lleno al sector privado docente, ya que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo. “Tenemos muchos grises y muchas irregularidades en la docencia privada, y con todas estas situaciones se han profundizado”, indicó.
En cuanto al vínculo institucional, señaló que mantienen reuniones con la directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), Judith Trembeki, aunque aclaró que la negociación laboral corresponde a la Cámara de Empleadores y a las entidades que nuclean a las escuelas privadas, como las juntas diocesanas y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA).
“Nosotros no estamos en la vereda de enfrente. Necesitamos las escuelas abiertas y los puestos de trabajo. Es momento de dialogar y sostener las comunidades educativas”, concluyó.
Fuente: Análisis