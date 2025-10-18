SADAIC calificó de “abuso de poder” declaraciones de Sturzenegger sobre derechos de autor
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) cuestionó con dureza al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras sus comentarios sobre la gestión de la asociación en redes sociales, calificándolos como un “abuso de poder”.
En su comunicado, SADAIC recordó que el uso de música no es gratuito, ya que cada obra tiene un titular que debe ser remunerado. La entidad señaló que Sturzenegger omitió considerar que el artículo 35 del Decreto 765/2024 establece que cualquier beneficio, directo o indirecto, derivado de la utilización de música, genera obligación de pago a autores y compositores.
STURZENEGGER ABUSO DE PODER @fedesturze— Sadaic (@Sadaic_Oficial) October 17, 2025
El Ministro Sturzenegger comete un nuevo error en su tweet en el que refiere la problemática vinculada a la gestión de SADAIC.
El uso de música no es gratuito ya que la obra musical tiene un dueño que es el autor/compositor.
El ministro…
La organización enfatizó que espacios comerciales, como salones de fiestas o locales que ofrecen música en eventos privados, ejercen una actividad lucrativa y, por ello, deben compensar a los titulares de las obras. “Nadie puede beneficiarse con el uso gratuito de una obra intelectual. Esto violaría el derecho de propiedad intelectual reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, advirtió SADAIC.
La entidad agregó que las declaraciones del ministro podrían favorecer a sectores empresariales que se benefician del uso de música sin compensar a los autores, y reafirmó que seguirá defendiendo plenamente los derechos de los creadores.
La publicación de Sturzenegger que generó polémica
El mensaje que publicó el ministro en su cuenta de X (antes Twitter) destacó como un logro del gobierno eliminar el monopolio de SADAIC y redefinir los conceptos de ámbito privado y público en la reproducción artística. Según Sturzenegger, esto permitió que miles de familias dejaran de pagar por eventos privados que nunca debieron abonar derechos de ejecución pública.
El funcionario explicó que actualmente existen dos causas judiciales iniciadas por SADAIC: una busca una medida cautelar para seguir cobrando en reuniones privadas, y la otra intenta recuperar el monopolio de la representación de los derechos de los músicos. Según él, regresar a la antigua definición implicaría retomar un concepto de hace casi 100 años, afectando económicamente a millones de argentinos en eventos familiares o privados.
Asimismo, Sturzenegger destacó que la justicia ya ha fallado en defensa de la libertad de los artistas, permitiendo a los músicos representarse por sí mismos o por nuevas sociedades de gestión colectiva, sin obligación de continuar con SADAIC si no lo desean.
Desde SADAIC advirtieron que la interpretación del ministro podría beneficiar a empresas que usan música sin pagar a los autores, y ratificaron que el cobro de derechos sigue vigente cuando hay un beneficio económico, incluso en eventos privados. La entidad aseguró que continuará defendiendo los derechos de los autores ante la justicia y la opinión pública.