Sacada de mano… Guillermo Francos admitió “Espert cometió muchos errores y dañó al Gobierno”
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este jueves que el ex candidato a diputado José Luis Espert “dijo cosas que no se sostenían en los hechos” al intentar justificar su vínculo con Fred Machado, empresario recientemente extraditado a Estados Unidos en el marco de una causa por narcotráfico.
El funcionario no solo admitió el impacto político del episodio, sino que también realizó una autocrítica sobre las decisiones del oficialismo en la conformación de sus listas.
“Yo siento que nos dañó. Me parece que obviamente el presidente tenía confianza en Espert, pero cuando se plantea una situación como esta hay que analizar las consecuencias políticas”, sostuvo el jefe de Gabinete.
La salida de Espert sacudió al bloque de La Libertad Avanza en un momento especialmente delicado. La denuncia sobre sus presuntos vínculos con Machado, señalado por la Justicia como parte de una red internacional de narcotráfico, terminó con su renuncia a la banca. Para Francos, el daño fue inevitable: “Cometió muchos errores a lo largo de estos días y eso necesariamente debía terminar en su renuncia”, afirmó.
El funcionario agregó que el episodio dejó lecciones puertas adentro: “Tal vez no nos hemos prevenido lo suficiente”, reconoció, y señaló que la oposición –especialmente el kirchnerismo– aprovechó la crisis con rapidez. “Este año hubo una sucesión de hechos que les dio la sensación de que al Gobierno le habían entrado las balas, y decidieron atacar”, dijo.
Francos también hizo una autocrítica sobre la elección de Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires: “Probablemente fue un error. Tenía el perfil, pero a veces eso no alcanza si hay cuestiones judiciales abiertas”, explicó. Y añadió una reflexión más política: “Hay gente técnicamente buena, pero que tal vez no tiene empatía o atracción personal”.
En la Casa Rosada ya se discute quién ocupará el lugar que dejó Espert. Francos mencionó que Karen Reichardt aparece como una de las figuras mejor posicionadas, aunque aclaró: “No sé si va a ser número uno. Hemos apelado la medida judicial y la definición depende del partido y de los dirigentes”.
Más allá del escándalo narco, el jefe de Gabinete amplió su mirada crítica hacia la propia gestión. Reconoció la fragilidad de los acuerdos parlamentarios y la falta de una estrategia política sólida: “El Gobierno fue disparando contra sus propias alianzas”, admitió, y remarcó que su rol es reconstruir los puentes que se rompieron.
En materia económica, Francos advirtió sobre los límites del gasto: “No hay ninguna posibilidad dentro del presupuesto de sacar fondos para cubrir esos 3 billones de pesos, por ejemplo, en la ley de discapacidad, sin resignar otras áreas”, sostuvo. Defendió la prioridad del equilibrio fiscal y advirtió que si el Congreso impone leyes sin financiamiento, “no hay posibilidades de gobernar”.
También defendió la baja temporal de retenciones al agro, aunque reconoció su costo fiscal: “Lo que necesitábamos eran dólares. Logramos la liquidación anticipada del campo, pero resignamos recaudación para frenar la crisis cambiaria”. Aun así, confió en un repunte del sector: “Después de este año vas a ver lo que va a ser la cosecha”, anticipó.
Con la mirada puesta en el futuro del gabinete, Francos propuso ampliar la base política del Gobierno e incluir referentes del PRO y de los bloques provinciales: “Le diría al presidente que hay que integrar un gabinete que nos permita tener mayoría”, afirmó. En esa línea, mencionó que sería saludable que “actores que asesoran pero no tienen firma asuman responsabilidades”, en referencia al asesor Santiago Caputo.
El funcionario también apuntó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga una denuncia por supuestos sobreprecios en la compra de sillas de ruedas. “Estamos haciendo auditorías a fondo”, aseguró, y subrayó su compromiso con la transparencia.
En el terreno electoral, Francos se mostró optimista pese a los tropiezos: “Cualquier resultado para La Libertad Avanza va a ser bueno, porque vamos a sumar más diputados y senadores que hoy no tenemos. Vamos a dejar de ser una minoría testimonial”, sostuvo.
Hacia el final de la entrevista, reafirmó su respaldo al rumbo económico y pidió paciencia: “La sensibilidad la tenemos todos. Lo que hay que generar es crecimiento de la economía para solucionar estos problemas. No hay otra forma”, cerró el jefe de Gabinete.