Sábado de Encuentro abierto con las artistas de la muestra Perú al final en AURA

Redacción | 29/10/2025 | Cultura, Entre Ríos | No hay comentarios

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA, creado por la Secretaría de Cultura provincial, invita a participar del conversatorio ¿Por qué Perú al final?. Será un encuentro abierto para dialogar con las artistas de la muestra recientemente inaugurada. La cita es este sábado 1 de noviembre, de 18 a 19.30, en la sede de AURA (Alameda de la Federación 557, Paraná). La actividad es de acceso libre y gratuito y no requiere inscripción previa.

Desde la coordinación de AURA se informó que durante cada período de exposición se trabaja para ofrecer propuestas al público, además de visitas guiadas para instituciones artísticas y educativas.

El conversatorio de este sábado es una activación para hablar sobre procesos de producción grupales, búsquedas conceptuales y propuestas expositivas junto a las 12 integrantes de este colectivo artístico. La muestra Perú al final explora, a través de distintos objetos y técnicas, los ornamentos y rituales funerarios, el recuerdo de las ausencias, las ofrendas y las ceremonias con alimentos, objetos y flores.

Las artistas que integran el proyecto son: Elina Aguilar, Valentina Bolcatto, Carla Brugo, Belén Céspedes, Floriana Lazzaneo, Verónica Moreira, Victoria Roldán, Daniela Rudel, Cecilia Ruiz, Florencia Sabattini, Luciana Scutellá y Lucía Tejera.

Tags:, , ,

