Rutas deterioradas y accesos en mal estado complican el ingreso al Perilago de Salto Grande
Con la mirada puesta en 2026, surge la expectativa de que el próximo año marque un punto de inflexión para comenzar a revertir el notorio deterioro de las rutas, a partir de una mayor inversión en obras públicas y del inicio de nuevas concesiones viales, como las previstas para las rutas nacionales 12 y 14, junto a sus accesos conexos.
Sin embargo, la realidad actual dista de ese escenario alentador. Este jueves 25 de diciembre, miles de personas eligieron las playas del lago de Salto Grande para mitigar las altas temperaturas, aunque el trayecto hasta el lugar se convirtió en una experiencia cargada de dificultades.
El acceso que conecta la Ruta 14 con el puente internacional de la Represa de Salto Grande presenta tramos donde la acumulación de baches obliga a los automovilistas a realizar maniobras riesgosas: reducir drásticamente la velocidad, desplazarse hacia la banquina o incluso invadir el carril contrario, con el consiguiente riesgo de colisiones frontales.
A este cuadro se suma un sector donde la iluminación no funciona, lo que potencia el peligro durante la noche al combinar asfalto destruido y falta de visibilidad.
La situación se repite en el camino de la Península Soler, que bordea el lago. Allí, el deterioro no se limita a puntos aislados, sino que se extiende a varios tramos. Entre los sectores más comprometidos se encuentran las inmediaciones de Parada Ayuí, donde se emplaza la vieja locomotora, y la galería de pinos, donde en algunos puntos el asfalto prácticamente desapareció, dejando expuesta la tierra ondulada.
El mal estado de los caminos podría haberse visto agravado por las intensas lluvias de las semanas previas, que habrían arrastrado el material utilizado en reparaciones provisorias.
La zona del Lago de Salto Grande es uno de los principales atractivos naturales de Concordia y, durante los días de calor extremo, convoca a miles de vecinos y turistas. Las playas cuentan con servicio de guardavidas hasta las 20 horas y con transporte urbano, lo que refuerza su rol como espacio recreativo clave.
En ese marco, el gobierno de Entre Ríos, a través de la Codesal, destacó avances de carácter jurídico, como la recuperación para la provincia del Hotel Ayuí, el camping La Tortuga Alegre y Las Palmeras, decisiones que alimentan la expectativa de que esos espacios puedan mostrar mejoras a futuro.
No obstante, al menos hasta este 25 de diciembre, la postal fue otra: la de una ruta internacional y de los caminos de acceso a las playas en estado crítico, que convierten el paseo por el Perilago de Salto Grande en una travesía riesgosa, lejos de la experiencia placentera que promete el entorno natural.
Fuente: El Entre Ríos