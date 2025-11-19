Ruta del Mercosur: empresas entrerrianas ganaron las primeras concesiones de la era Milei
El Gobierno oficializó este miércoles las adjudicaciones de las concesiones de la primera etapa del proceso para privatizar rutas nacionales, las primeras de la gestión de Javier Milei. La fase uno abarca 741 kilómetros de trazado estratégico actualmente gestionado por el Estado, que pasarán a operar empresas privadas y se financiarán exclusivamente con peajes, es decir, sin subsidios.
La Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía adjudicó la concesión para la explotación, administración y mantenimiento de los Tramos Oriental y Conexión que componen la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).
En el caso del Tramo Oriental, la adjudicataria es Autovía Construcciones y Servicios S.A., que gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Este tramo atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
El Tramo Conexión quedó en manos de Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. e incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe.
La Etapa I integra más de 700 kilómetros vinculados al corredor del Mercosur, fundamental en el comercio y la integración con Brasil y Uruguay. El corredor conecta cuatro pasos fronterizos y el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, facilitando el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario, lo que permitirá potenciar exportaciones y el desarrollo logístico.}
Según informó Vialidad, “en etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones sumará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros. El sistema implementado prescindirá de subsidios públicos, a diferencia del modelo anterior, que se mantenía con aportes estatales y no ofrecía beneficios concretos para los usuarios”.