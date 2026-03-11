Rumbo al Mundial 2026: Una comitiva de la AFA inspeccionó canchas, vestuarios y hospedaje en Kansas
Una delegación de la selección argentina realizó una visita de inspección en la ciudad estadounidense de Kansas con el objetivo de evaluar el centro de entrenamiento, el alojamiento y el estadio donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el próximo Mundial.
El recorrido, incluyó el predio asignado por la FIFA, el lugar que funcionará como base operativa de la delegación y el GEHA Field at Arrowhead, escenario del primer encuentro frente a Argelia el 16 de junio.
La agenda se desarrolló en tres instancias principales. En primer lugar, los representantes de la AFA supervisaron el centro de entrenamientos del Sporting Kansas City, elegido por la FIFA para las prácticas del seleccionado durante gran parte del torneo. Allí analizaron el estado de las canchas, los vestuarios y los espacios complementarios, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de trabajo.
Luego revisaron las instalaciones previstas para el hospedaje del plantel y del cuerpo técnico durante la competencia, con el fin de evaluar aspectos logísticos y de funcionamiento. En ese marco se analizaron servicios de seguridad, alimentación, traslados y áreas de recuperación, fundamentales para asegurar la comodidad y el rendimiento del equipo.
Finalmente, la comitiva recorrió el GEHA Field at Arrowhead, estadio de los Kansas City Chiefs, donde el conjunto argentino disputará su debut en el certamen. Allí se verificaron la capacidad del estadio, las facilidades para el cuerpo técnico y el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la FIFA.
La delegación estuvo integrada por los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, los médicos del seleccionado mayor Daniel Martínez y Alejandro Rolón, el responsable de seguridad Matías Ferreyra, el gerente de comunicación Nicolás Novello, el utilero del plantel profesional Mario De Stefano y los integrantes del área de diseño de la AFA Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno.