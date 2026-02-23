Rumbo a Qatar 2027: La selección argentina comenzó con sus entrenamientos en Buenos Aires
Con vistas a los partidos ante Uruguay (viernes 27 de febrero, 21.30hs) y Panamá (lunes 2 de marzo, 18.30hs) por los Clasificatorios FIBA Rumbo a la Copa del Mundo 2027, la selección argentina puso primera y comenzó con sus prácticas en el Estadio Obras. El seleccionado nacional tendrá varios días de puesta a punto antes de dos compromisos más que importantes.
Argentina comenzó los Clasificatorios FIBA en la ventana del mes de noviembre pasado, con dos victorias ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. De esta manera, es líder del Grupo D con 2 victorias y una diferencia de puntos de +68. Uruguay también ganó sus dos compromisos ante Panamá aunque su diferencia es +35.
Para esta ventana, Pablo Prigioni estará acompañado por el staff técnico completo que participó de las últimas ventanas y AmeriCup 2025: Herman Mandole, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel y Pablo Albertinazzi.
Las entradas ya se encuentran a la venta en www.basquet.id Se pueden adquirir tickets en combo para ambos partidos o por encuentro único. Más info y preguntas frecuentes sobre el uso de la plataforma www.basquet.id/faq