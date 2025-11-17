Rumbo a la Diseña Paraná: Cierre del ciclo de capacitaciones 2025
La Feria Diseña Paraná, se desarrollará desde este viernes 21 al domingo 23 de noviembre en Sala Mayo, de 17 a 22 horas. Habrá patio gastronómico e intervenciones culturales. Una experiencia de diseño para disfrutar con todos los sentidos, y la oportunidad de conocer y comprar productos únicos con sello local.
La Municipalidad Paraná, a través de la Subsecretaría de Producción y el Consejo Asesor de Marca Paraná, entregó este viernes certificados a emprendedores y diseñadores que completaron la instancia de capacitación del Programa de Fortalecimiento de Emprendedores con Diseño. El evento se desarrolló en el Salón Mariano Moreno.
El encuentro formó parte de la antesala de una nueva edición de la Feria Diseña Paraná. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló: “Hubo novedades este año, en lo que tenido que ver con los núcleos y la Ruta del Diseño. Este fin de semana vamos a encontrarnos con una feria diferente, porque realmente hemos llegado a un nivel de los productos que es superior al de otros años. Eso nos deja tranquilos de que esta decisión política de la intendenta Rosario Romero de apostar a este programa, ha sido positiva porque está redundando en un mejoramiento de la calidad del emprendedurismo con diseño en la ciudad”.
“Este año hubo objetivos más ambiciosos que cumplir: se hizo una capacitación más amplia, más diversa y con docentes de primer nivel. Fueron nueve encuentros, en los cuales participaron 180 emprendedores, lo cual representa un crecimiento cuantitativo muy importante. Este año hubo 300 inscriptos en el registro”, consignó la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.
Bárbara Castello Saravia, a cargo del emprendimiento Niña Brócoli, valoró el camino recorrido en el marco de esta propuesta. “Hace varios años formo parte del programa. En 2025 formé parte del núcleo textil y la verdad que siempre me llevo aprendizaje, tanto de profesores como de colegas”, aseguró.
Julio Gueler, emprendedor dedicado a la fabricación de juguetes, señaló: “Empecé hace menos de un año y me vinieron muy bien las capacitaciones, a ser más organizado y tener más control de lo que hago”.