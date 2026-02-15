Rulli y Panichelli, compañeros en la selección argentina, se “picantearon” en la Liga de Francia
La jornada de sábado en la Liga de Francia dejó no solo un nuevo líder, sino también un picante cruce pintado de celeste y blanco. Fue entre el arquero Gerónimo Rulli y el delantero Joaquín Panichelli, que convirtió el penal agónico y decisivo en el 2-2 del Racing de Estrasburgo como visitante del Olympique Marsella. Por su parte, el Lens goleó para aprovechar la derrota del París Saint Germain y quedar como puntero tras la fecha 22.
En el estadio Velodrome, la secuencia fue clara. Fue todo en el segundo tiempo y con los locales ganando 2-1. Primero, Rulli fue a cubrir una pelota y dejó la pierna para que Panichelli lo toque, provocando su caída. Después, en un pelotazo largo, el arquero tomó el balón arriba con sus manos y el delantero lo fue a chocar adrede, lo que provocó su amonestación.
Ojo al duelo personal de hoy entre Gero Rulli y Joaquín Panichelli, en pleno Marsella-Strasbourg.
“No lo patees, TE LO VOY A ATAJAR”, le avisó el arquero, pero el ‘9’ no falló, en el último minuto de partido…
Tremendo. pic.twitter.com/1IcaXQZ7J3
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 14, 2026
Pero el punto cúlmine fue a los 90 minutos: el árbitro sancionó un penal para el visitante, donde también estuvo como titular Valentín “Colo” Barco, y la responsabilidad la asumió el goleador Panichelli.
En ese momento, Rulli se acercó al punto penal y, con el árbitro entre medio, le habló en español al delantero: “No lo patees, mirá que te lo voy a atajar”, le espetó tratando de desequilibrarlo emocionalmente. Pero Panichelli no falló, aunque con susto -porque el arquero se quedó parado en el medio y alcanzó a tocar la pelota- pudo convertir el tanto del empate 2-2.
El Marsella, que hace cuatro días echó al DT Roberto De Zerbi tras la goleada 0-5 contra el PSG, quedó en cuarta posición del campeonato galo, a once del segundo, el París SG, que le había goleado 5-0 la semana pasada en el Parque de los Príncipes, y a 12 del líder Lens.
El Estrasburgo, por su parte, es séptimo con 31 unidades y apunta a poder pelear por un lugar en la Champions League, aunque está a nueve puntos del Marsella.