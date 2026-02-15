Maran Suites & Towers

Rulli y Panichelli, compañeros en la selección argentina, se “picantearon” en la Liga de Francia

Redacción | 14/02/2026 | Deportes | No hay comentarios

La jornada de sábado en la Liga de Francia dejó no solo un nuevo líder, sino también un picante cruce pintado de celeste y blanco. Fue entre el arquero Gerónimo Rulli y el delantero Joaquín Panichelli, que convirtió el penal agónico y decisivo en el 2-2 del Racing de Estrasburgo como visitante del Olympique Marsella. Por su parte, el Lens goleó para aprovechar la derrota del París Saint Germain y quedar como puntero tras la fecha 22.

En el estadio Velodrome, la secuencia fue clara. Fue todo en el segundo tiempo y con los locales ganando 2-1. Primero, Rulli fue a cubrir una pelota y dejó la pierna para que Panichelli lo toque, provocando su caída. Después, en un pelotazo largo, el arquero tomó el balón arriba con sus manos y el delantero lo fue a chocar adrede, lo que provocó su amonestación.

Pero el punto cúlmine fue a los 90 minutos: el árbitro sancionó un penal para el visitante, donde también estuvo como titular Valentín “Colo” Barco, y la responsabilidad la asumió el goleador Panichelli.

En ese momento, Rulli se acercó al punto penal y, con el árbitro entre medio, le habló en español al delantero: “No lo patees, mirá que te lo voy a atajar”, le espetó tratando de desequilibrarlo emocionalmente. Pero Panichelli no falló, aunque con susto -porque el arquero se quedó parado en el medio y alcanzó a tocar la pelota- pudo convertir el tanto del empate 2-2.

El Marsella, que hace cuatro días echó al DT Roberto De Zerbi tras la goleada 0-5 contra el PSG, quedó en cuarta posición del campeonato galo, a once del segundo, el París SG, que le había goleado 5-0 la semana pasada en el Parque de los Príncipes, y a 12 del líder Lens.

El Estrasburgo, por su parte, es séptimo con 31 unidades y apunta a poder pelear por un lugar en la Champions League, aunque está a nueve puntos del Marsella.

 

Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X