Ruido Joven: el concurso musical para bandas y solistas entrerrianos ya tiene inscripciones abiertas
El Gobierno de Entre Ríos lanzó Ruido Joven, un concurso musical provincial destinado a jóvenes de 16 a 25 años que buscan visibilidad y oportunidades de desarrollo artístico. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, junto con la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura.
El certamen contempla tres categorías: Cachengue, Folklore y Emergente. Las bandas y solistas deberán inscribirse online con un video musical, foto y redes sociales. El material será publicado en formato Reels de Instagram en la cuenta de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, donde la votación del público definirá a los finalistas.
La gran final se realizará el viernes 26 de septiembre en San Benito, en el marco del encuentro Entre Jóvenes, con presentaciones en vivo y la elección del ganador. El premio principal será la producción de un videoclip profesional y un book fotográfico, además de difusión en redes y medios provinciales.
En el marco del Mes de las Juventudes, todas las bandas inscriptas accederán a un taller exclusivo de formación dictado por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas junto al Instituto Nacional de la Música (Inamu). Los contenidos incluirán derechos intelectuales, distribución digital (AMA) y economía musical.
La inscripción gratuita ya se encuentra abierta en: formulario online.