Rugby Championship: Con Marcos Kremer en el banco, Los Pumas buscan el desquite ante los All Blacks en Vélez
Con la intención de desquitarse por lo ocurrido en Córdoba (24-41), Los Pumas enfrenta esta tarde a los All Blacks desde las 18:10 en el “José Amalfitani” de Liniers. Será árbitro el australiano Nic Berry con transmisión en vivo de ESPN y Disney+.
El seleccionado que conduce Felipe Contepomi llega a este duelo lleno de expectativas, tras confirmar solo dos modificaciones respecto al primer partido: el ingreso de Mateo Carreras y Juan Martín González por Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. La mira está puesta en dar el golpe y conseguir una victoria inédita ante los All Blacks en casa.
Los Pumas vienen de caer ante el mismo rival el sábado pasado, en Córdoba. Esta vez, el equipo buscará potenciar la obtención y aprovechar la explosión de Carreras en las puntas, un factor que el staff considera decisivo frente a un adversario de máxima exigencia.
El antecedente bajo el cielo de Buenos Aires es alentador, ya que el último compromiso de Argentina en Vélez fue con festejo nacional: triunfo ante Francia en 2024 por 33-25. Estirar la racha positiva en “su casa porteña” es uno de los objetivos que refuerzan la motivación del plantel.
La formación inicial exhibe continuidad y confianza en la base que inauguró el torneo, con la esperanza puesta en que los ajustes aporten mayor velocidad y precisión.
Uno de los focos que dejó el anuncio de la formación argentina fue el ingreso de Juan Martín González como titular en lugar de Marcos Kremer, quien estará en el banco de suplentes. En una tercera línea que también tiene a Pablo Matera y Joaquín Oviedo, sin dudas la competencia es enorme.
El santafesino, siempre importante por su presencia y su inagotable aporte defensivo, deberá impactar como reserva tal como buscó hacer el mendocino en Córdoba, ya que Contepomi buscará contrarrestar con su frescura y vehemencia lo que puedan hacer los All Blacks en el tramo final del encuentro.
En conferencia de prensa, el head coach dejó en claro que la salida del forward se trata de una cuestión táctica, aseguró que “Marcos está bien físicamente” y profundizó: “Nosotros en eso no arriesgamos jugadores. Más en etapas como esta que no es una final del mundo. Hay que poner en contexto: es un Rugby Championship que es muy duro, pero recién comienza”.
En cuanto a la estrategia para combatir a los All Blacks, Felipe indicó: “Tienen mucha calidad, no sólo los 15 que entran, sino los que están en el banco. Y esa frescura que van a tener los que no jugaron el partido anterior. Los All Blacks tienen una gran capacidad de adaptación y sabemos que lo que puedan plantear al inicio del partido, lo pueden cambiar a los 20, 30 ó 40 minutos. Y nosotros también debemos tener la capacidad de prevalecer cuando ellos propongan lo que proponen”.
Enfrente, Nueva Zelanda se presenta como un escollo tan temible como habitual. El conjunto dirigido por Scott Robertson nunca perdió un test match en tierras argentinas y viene de imponerse con claridad en el primer partido del torneo. Entre las novedades principales aparece el debut de Simon Parker como octavo titular, reemplazando a Du’Plessis Kirifi, lo que implica además el movimiento de Ardie Savea como ala. La presencia de Wallace Sititi entre los relevos añade más variantes de impacto para el visitante.
La estadística alimenta la ilusión argentina: Los Pumas vencieron a los neozelandeses en tres ocasiones en los últimos años, pero nunca lo lograron en su propia casa. Un escenario repleto en Vélez Sarsfield y un rival sin fisuras potencian el atractivo de un choque que promete intensidad.
La principal duda para Contepomi giró en torno al pack de forwards y la elección de los extremos, donde Carreras se ganó la confianza tras los entrenamientos modificados por la intensa lluvia en Buenos Aires. Los dos seleccionados llegan en etapa de ajustes, con objetivos claros y la premisa de sumar puntos vitales para la clasificación en el torneo.
Detalles
Horario: 18.10
Estadio: José Amalfitani (Buenos Aires)
Árbitro: Nic Berry
Asistente 1: Pierre Brousset (FFR)
Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)
TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)
FPRO: Damon Murphy (RA)
Transmisión: ESPN y Disney+
Formaciones
Argentina : Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.
Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.
Nueva Zelanda : Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan.
Suplentes: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.