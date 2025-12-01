Rubén Clavenzani asumió como secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná
Desde este lunes 1º de diciembre, Rubén Clavenzani está al frente de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná. La intendenta Rosario Romero le tomó juramento en un acto realizado en la Casa de la Costa, acompañado por el viceintendente David Cáceres. Clavenzani reemplaza a Nadia Bilat, quien continuará cumpliendo funciones en otra área del Municipio.
Durante la ceremonia, Romero destacó la extensa trayectoria del nuevo secretario: “Rubén Clavenzani cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida en el ámbito cultural y ya ha desempeñado funciones en el Municipio. Nos enorgullece incorporarlo al gabinete. Es una persona con experiencia, con sólidos vínculos con los distintos actores de la cultura paranaense, y por eso tenemos grandes expectativas de seguir impulsando los proyectos que venimos desarrollando en materia de cultura, educación y convivencia”, expresó.
Clavenzani, por su parte, agradeció la convocatoria y compartió sus expectativas: “Es un gran desafío asumir este rol. Agradezco a Rosario esta invitación de formar parte de un equipo. No es nada fácil, sé que son tiempos difíciles, pero seguí muy de cerca la gestión en función de lo que se ha generado para la calidad de vida de nuestros habitantes y de los visitantes, y eso cotiza mucho”, afirmó.
Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Sé que hay un equipo sólido, nada se hace de manera individual; todo se hace en función del ciudadano. Ahora nos espera un arduo trabajo por esta querida ciudad de Paraná”, señaló.
Trayectoria
Rubén Clavenzani fue director del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2024. También se desempeñó como director del Teatro 3 de Febrero y como secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Trabajó en la Dirección de Enseñanza de Adultos del Consejo General de Educación y en la Dirección de Teatro Provincial de Entre Ríos.
A lo largo de su carrera, ejerció como docente y director teatral en universidades y escuelas. Es actor, autor, director y pedagogo teatral, con participación en más de un centenar de obras teatrales, radioteatros y producciones cinematográficas. Ha recibido múltiples distinciones y premios por su labor artística.