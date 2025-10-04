Rubén Alberto Ferreyra se hizo presente en la Comisaría Segunda de Paraná
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informó hace instantes que el señor Rubén Alberto Ferreyra quien estaba siendo buscado, se presentó esta tarde ante las autoridades en la Comisaria Segunda de la Policía de Paraná.
Conocida su desaparición el 1° de octubre a través de una comunicación formal del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, inicialmente intervino la Comisaría Segunda, que llevó adelante entrevistas con familiares y allegados de Ferreyra.
Posteriormente, se sumaron la División Montada y Canes de la Policía de Entre Ríos (PER), utilizando perros rastreadores en las tareas de búsqueda.
Más adelante, la investigación contó con la participación de la División Trata de Personas y la División Técnicas Especiales de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la PER, que realizaron pericias, relevamientos e inspecciones en la casa del desaparecido.
Hasta este viernes por la tarde se confirmó que se cotejaban imágenes de cámaras de seguridad cercanas a su domicilio y en otras zonas de la ciudad para intentar determinar su recorrido. Además, la causa fue incorporada al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), ampliando el alcance de la investigación a nivel nacional.
Desde la Fiscalía se dispusieron nuevas entrevistas y medidas de investigación, sin embargo, pese a la intensa pesquisa no se lograba reunir información certera sobre el paradero de Ferreyra, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población.
Cuando en el seno de la sociedad paranaense se viralizaba la solicitud de cooperación, Rubén Ferreyra, empleado del CGE, actualmente adscripto al ámbito del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos para cumplir funciones en la División de Mesa de Entradas, de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable, se hizo presente este viernes en la Comisaría de calle Gualeguaychú 280 de la Capital entrerriana.
Desde esta Dependencia, al cierre del presente reporte, no se brindaron detalles oficiales pese a nuestra requisitoria, tras obtener la valiosa noticia a través del SIC-STJER, dando a conocer que: “Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informa que el señor R. A. F , quien estaba siendo buscado, se presentó esta tarde ante las autoridades en la Comisaria Segunda de la Policía de Paraná. Se agradece la colaboración prestada”.