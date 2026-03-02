Rowing Solidario lanzó una campaña para donar útiles escolares y zapatillas
El Paraná Rowing Club convocó a la comunidad a participar de una campaña solidaria de donación de útiles escolares y zapatillas, con el objetivo de acompañar a niños y niñas en el inicio del ciclo lectivo.
La iniciativa invita a colaborar con cuadernos, mochilas, cartucheras, lápices, carpetas y todo tipo de útiles escolares, además de zapatillas, siempre en buen estado, sin roturas ni manchas, para garantizar que puedan ser utilizados por quienes los reciban.
Las donaciones se reciben en todas las porterías de las sedes del Paraná Rowing Club hasta el 7 de marzo.
La campaña es impulsada desde el espacio Rowing Solidario, en articulación con la organización Mitre Activa, con la que el club mantiene un convenio de trabajo conjunto. A través de esta red de colaboración, actualmente se acompaña y brinda apoyo a entre 12 y 14 merenderos.
Con esta acción, el club reafirma su compromiso social, fortalece el trabajo articulado con organizaciones de la comunidad y acompaña a las infancias en un momento clave del año como el regreso a clases.