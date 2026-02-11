Rowing Solidario: Campaña de donación de útiles escolares y zapatillas
El Paraná Rowing Club vuelve a poner en marcha una nueva edición de la colecta de útiles escolares y zapatillas para acompañar el inicio del ciclo lectivo de niños y niñas que asisten a merenderos de la ciudad.
La iniciativa es impulsada por Rowing Solidario, en articulación con la organización Mitre Activa, con quien el club mantiene un convenio de trabajo conjunto. A través de esta red solidaria, actualmente se acompañan y tutelan entre 12 y 14 merenderos.
¿Qué se recibe?
Durante la campaña se reciben útiles escolares y zapatillas, fundamentales para acompañar el regreso a clases.
Los útiles pueden ser de todo tipo (cuadernos, mochilas, cartucheras, lápices, carpetas, etc.), siempre en buen estado. Se solicita especialmente que no estén rotos o manchados para que realmente puedan ser aprovechados por quienes los reciben.
¿Dónde y cuándo donar?
Las donaciones se reciben en todas las porterías de todas las sedes del Paraná Rowing Club, hasta el 7 de marzo.
SEDE CENTRAL: Av. Costanera S/N – Tel. 03435109294
EL YARARÁ: Gdor. Dr. Héctor D. Maya – Tel. 3435109294
LA TORTUGUITA: Av. Circunvalación J. Hernández 1100 – Tel. 3435109294
Con esta acción, el Rowing reafirma su compromiso social y solidario, fortaleciendo el trabajo en red con organizaciones de la comunidad y acompañando a las infancias en un momento clave del año.