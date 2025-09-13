Rosario Romero y Rogelio Frigerio inauguraron la 4ª Muestra de la Construcción en la Sala Mayo
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el gobernador Rogelio Frigerio encabezaron este viernes la apertura de la 4ª Muestra de la Construcción, organizada por la Delegación Entre Ríos de CAMARCO con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. El evento, que se extenderá hasta el domingo 14 en la Sala Mayo, reúne a 60 empresas del sector y se consolida como un espacio único en la región para la exhibición, el intercambio y la generación de negocios.
Declaraciones en la apertura
“En Paraná estamos agradecidos a esta iniciativa de la construcción que cuenta con una gran inversión de parte de quienes hoy construyen, muchos de ellos ligados a obras que hacemos en la ciudad. Invitamos a los paranaenses y vecinos de la región a que visiten la muestra que exhibe la enorme capacidad creativa y productiva del sector, que es el que mueve la economía”, destacó Romero.
Por su parte, Frigerio subrayó: “La muestra expone el potencial de 60 empresas de la construcción que en su mayoría trabajan en la provincia. Desde el Gobierno Provincial estamos poniendo mucho esfuerzo en las obras que tenemos que hacer, casi sin plata, pero dando una respuesta a los vecinos”.
La presidenta de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos, Laura Hereñú, agregó: “Estamos muy contentos por llevar adelante una nueva muestra donde la idea no es solo mostrar los productos de empresas de la construcción, sino que también puedan comercializar, encontrarse con proveedores, conocer y tener nuevas experiencias”.
En la apertura también participaron el viceintendente David Cáceres, el jefe de Gabinete Santiago Halle, el secretario de Servicios Públicos Julián Hirschfeld y las concejalas Luisina Minni, Ana Ruberto, Fernanda Facello y Susana Farías.
Un costado solidario
La muestra incorpora además una acción solidaria: se invita a los asistentes a llevar un alimento no perecedero que será destinado al Banco de Alimentos Paraná, para su posterior distribución en entidades sociales de la ciudad.
Una propuesta integral para la región
La 4ª Muestra de la Construcción se presenta como un espacio de encuentro entre pequeñas, medianas y grandes empresas, fortaleciendo vínculos comerciales, interempresariales y académicos con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria de la construcción en Entre Ríos y la región.
En esta edición, los visitantes podrán recorrer stands renovados y atractivos, vivir experiencias interactivas y conocer las últimas novedades del sector. La propuesta combina oportunidades de negocios, aprendizaje, entretenimiento y disfrute.
Horarios
- Viernes: de 12 a 20 hs.
- Sábado: de 10 a 20 hs.
- Domingo: de 10 a 20 hs.