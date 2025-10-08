Rosario Romero supervisó la fabricación de los nuevos colectivos que renovarán el transporte urbano en Paraná
La intendenta Rosario Romero visitó este martes la planta de ItalBus, ubicada en Avellaneda (Buenos Aires), donde se fabrican las 77 nuevas unidades que comenzarán a circular en Paraná a partir de diciembre, bajo la nueva concesión de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Transporte San José S.A. y Kenia S.A.
El nuevo servicio de transporte urbano contará con colectivos 0 kilómetro, equipados con aire acondicionado, calefacción y tecnología moderna. Además, presentarán un diseño exterior con imágenes icónicas de la identidad paranaense, como el Patito Sirirí, el Mate, el Jacarandá y el Yaguareté, acompañadas por el lema “Arriba Paraná”.
“Estamos siguiendo con mucha alegría un proceso que se inició hace casi un año. Dijimos que íbamos a licitar, cumplimos, se presentaron tres empresas y quedó seleccionada San José junto a Kenia. Son unidades impecables, con tecnología y una identidad propia, como el transporte que nos merecemos y que hemos esperado tanto tiempo”, expresó Romero, quien estuvo acompañada por parte de su equipo de gobierno.
La intendenta resaltó que el objetivo central es recuperar la confianza de los vecinos en el transporte público y promover su uso cotidiano:
“Queremos invitar a los y las paranaenses a que vuelvan a subir al colectivo. El lema Arriba Paraná tiene ese sentido: recuperar el uso del transporte masivo. Sabemos que muchos dejaron de usarlo por la irregularidad o la calidad del servicio, pero estamos trabajando para revertir eso con un transporte digno y eficiente”, aseguró.
Romero también destacó que este avance es resultado del trabajo conjunto entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante:
“Es un logro de equipo, porque se trabajó con participación y compromiso. Concejalas, concejales y todo el gabinete estuvieron involucrados, con la misma meta: devolverle a Paraná un transporte moderno y de calidad”, remarcó.
Por su parte, Marcelo Zbikoski, titular de Transporte San José, agradeció el acompañamiento del municipio:
“Se ha dado prioridad al transporte masivo, con el objetivo de recuperar usuarios y brindar un servicio de calidad. Las exigencias son muchas, pero estamos convencidos de que podremos cumplir y seguir mejorando”, afirmó.
Zbikoski detalló que las unidades tendrán chasis IVECO, carrocería ItalBus, 30 asientos con respaldos altos y todas las condiciones técnicas necesarias para un viaje confortable y seguro.
Acompañaron la visita el jefe de Gabinete, Santiago Halle; la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; la concejal Luisina Minini; el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, y representantes de Kenia, ItalBus e Iveco.