Rosario Romero supervisó avances en la renovación de la Terminal de Ómnibus de Paraná
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recorrió este martes la Terminal de Ómnibus de la ciudad para supervisar el avance de las obras de renovación que se ejecutan en el edificio, en el marco de la nueva concesión otorgada a la empresa privada que actualmente gestiona la estación de micros de media y larga distancia.
Durante la recorrida, la presidenta municipal destacó mejoras concretas en limpieza, seguridad y servicios, y valoró el cumplimiento del plan de trabajo acordado. “Se ha mejorado; no se ha terminado todavía, faltan cosas, pero vemos avances concretos: hay limpieza, locales renovados y presencia de la Policía en la planta alta, junto a la CNRT y una dependencia de Transporte de la Provincia. Entre todos, estamos logrando una terminal adecuada”, expresó Romero.
En relación a las obras pendientes, la intendenta detalló que continúan las intervenciones previstas en distintos sectores del edificio. “Todavía falta mejorar los pisos, incorporar un jardín vertical en el acceso y finalizar la zona de ingreso de los colectivos. Todo eso ya está en proceso. Estamos en obra y la empresa privada que ganó la concesión está cumpliendo adecuadamente con lo que habíamos planificado”, remarcó.
Romero estuvo acompañada por el viceintendente David Cáceres y secretarios del gabinete municipal, quienes brindaron precisiones sobre el avance de las tareas y el funcionamiento general del edificio, en el marco del proceso de puesta en valor de la terminal y las mejoras implementadas a partir de la nueva concesión.
En ese contexto, la intendenta anunció además un cambio en el área de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, con la designación de Kevin Bolzán al frente de la secretaría, en reemplazo de Katherina Stickel.