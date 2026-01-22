Maran Suites & Towers

Rosario Romero repudió el espionaje denunciado por el Gobierno de Entre Ríos y se solidarizó con Rogelio Frigerio

Redacción | 22/01/2026 | Entre Ríos, Paraná | No hay comentarios

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó este miércoles su solidaridad con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y repudió el espionaje denunciado en dependencias oficiales, al considerar el hecho “de extrema gravedad institucional”.

A través de su cuenta de Twitter, Romero manifestó: “Ante los hechos de espionaje denunciados, quiero expresar mi enérgico repudio a este tipo de prácticas que recuerdan épocas oscuras de la Nación. La politica se construye con consensos y diálogo en las sanas reglas de la Democracia, que tanto nos costó conseguir y consolidar”.

